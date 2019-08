Giovedì 29 agosto, presso gli studi Elios di Roma, è avvenuta la prima registrazione della nuova stagione del trono classico di Uomini e Donne e dove sono stati presentati ufficialmente i quattro i tronisti. Da quanto riportato dai canali social ufficiali del dating-show di Maria De Filippi, sappiamo che tra loro vi è anche Giulio Raselli, volto noto ai fan del programma, per essere stato corteggiatore di Giulia Cavaglià nella passata stagione.

Presenti in studio anche alcune delle coppie partecipanti all'ultima edizione di Temptation Island, con un acceso diverbio proprio tra Giulio e Massimo Colantoni, ex fidanzato di Ilaria.

Uomini e Donne, spoiler: Giulio è uno dei nuovi tronisti

Grande attesa, come ogni anno, per conoscere i volti dei nuovi tronisti di Uomini e donne, il fortunato programma pomeridiano di Maria De Filippi, che prenderà ufficialmente il via su Canale 5 nelle prime settimane di settembre.

Alcune delle voci circolanti da tempo sul web sono state confermate dato che, nella prima registrazione di giovedì 29 agosto, Giulio Raselli si è seduto sull'ambita poltrona rossa. Il giovane, oltre a essere un ex corteggiatore, è reduce anche dall'ultima edizione di Temptation Island, dove ha rivestito il ruolo di tentatore, facendo perdere la testa alla 42enne Sabrina, facendole mettere in discussione il suo rapporto con il fidanzato Nicola.

Sempre dal reality delle tentazioni proviene il secondo tronista Alessandro Zarino, anch'egli ex tentatore e conosciuto al grande pubblico per il suo flirt con Jessica all'interno del programma estivo.

Registrazione del 29-08: scintille tra Raselli e Massimo Colantoni

Oltre a Giulio e Alessandro, gli spoiler rivelano che anche Sara e Giulia si sono accomodate sul trono, ufficializzando di fatto i quattro tronisti di questa nuova edizione di Uomini e Donne.

Come ogni inizio stagione inoltre erano presenti i studio anche alcuni dei protagonisti di Temptation Island, tra cui Katia e Vittorio e Ilaria e Massimo. Da quanto riportato dal sito Il Vicolo delle news, pare che tra quest'ultimo è Giulio Raselli sia nato un acceso diverbio, tanto da costringere la stessa Maria De Filippi a intervenire per calmare gli animi. Anche tra Katia e Vittorio il clima pare sia stato particolarmente teso, con continue recriminazioni da entrambe le parti sulla fine della loro relazione.

Da quanto si apprende inoltre, sembra che Vittorio, dopo l'addio a Katia al falò, stia frequentando la single Vanessa.

Una nuova stagione di Uomini e Donne che si preannuncia scoppiettante e che vedremo in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5, nel consueto orario delle 15;45, in attesa di ulteriori spoiler su quanto avvenuto nel corso della prima registrazione del trono classico.