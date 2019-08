Finalmente tutti e quattro i volti dei tronisti della nuova stagione di Uomini e donne sono stati svelati. L'attesa, durata tutta l'estate, è terminata. In attesa della messa in onda del programma, la pagina ufficiale di Uomini e Donne ha pubblicato i quattro video di presentazione dei nuovi tronisti.

Il primo video mostrato è quello di una persona non famosa: la prima tronista è Giulia Quattrociocche.

Nel filmato viene mostrata una parte del provino che la 27enne ha sostenuto il 9 luglio di quest'anno. Giulia è nata a Roma, è molto legata alla madre e, come afferma lei nel filmato, desidera di poter fare un lavoro che le permetta di stare tranquilla e di costruirsi una famiglia "Non ho troppi grilli per la testa". In amore è una romanticona, non ha mai tradito e non riuscirebbe mai a perdonare un tradimento.

L'altra tronista di questa edizione è Sara Tozzi: già nota al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato all'ultima edizione di Temptation Island nei panni di tentatrice. Anche nel suo video di presentazione viene mostrata una parte del provino che ha sostenuto con la redazione il 19 luglio, nel quale si afferma molto legata alla sua famiglia, in particolar modo al padre, anche se negli ultimi anni la sua concezione di lui è un pò cambiata. La nuova tronista ha 22 anni e ad oggi fa la barista, perché per poter avere una indipendenza economica ha rinunciato agli studi universitari.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Entrambi i tronisti hanno un passato su Canale 5

Il portale di Uomini e Donne ha reso noto anche chi sono i due tronisti di questa nuova edizione di Uomini e Donne. Il primo nome è quello di Giulio Raselli, personaggio molto chiacchierato negli ultimi mesi ed apprezzato da gran parte del web che lo considerava la persona più adatta per diventare il nuovo tronista. Giulio è conosciuto per aver partecipato all'ultima edizione di Uomini e Donne in veste di corteggiatore: in quella occasione è arrivato fino alla scelta, ma alla fine la tronista Giulia Cavaglià ha preferito Manuel Galiano a lui.

Dopo questa esperienza si è lanciato subito in una nuova avventura, divenendo tentatore dell'ultima edizione di Temptation Island e catturando subito l'attenzione di Sabrina, una delle fidanzate.

Anche l'altro tronista è reduce dall'ultima edizione di Temptation Island e sempre per aver svolto il ruolo di tentatore: stiamo parlando di Alessandro Zarino. Il bel partenopeo, durante il programma estivo più visto dagli italiani, ha catturato l'attenzione di Jessica, la fidanzata di Andrea Filomena.

La conoscenza tra i due è andata avanti per tutto il programma fino al giorno del falò di confronto tra Jessica e Andrea, quando quest'ultima ha preferito Alessandro al fidanzato. I due hanno deciso di uscire insieme dal programma, ma l'amore tra loro evidentemente non è sbocciato.

Il difficile passato di Alessandro

Nel video di presentazione Alessandro parla del suo passato e degli errori commessi quando era molto piccolo : "Ho fatto cose di cui non vado fiero, me le sogno ancora la notte, però ho scontato la mia pena (...) A 12-13 anni mi sono ritrovato in un mondo che non è proprio quello delle favole.

(...) La mia rinascita la devo a me e a mia mamma."