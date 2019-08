Un posto al sole, popolare soap opera partenopea, sta riservando diversi colpi di scena al suo pubblico prima della pausa estiva del 12-23 agosto. Ad esempio, nella puntata di ieri, martedì, Alex ha confidato un segreto a Silvia, dicendole che il padre è una donna.

Vittoria Schisano sarà il 'papà' di Mia e Alex

Stando alle anticipazioni relative alle puntate di Upas che andranno in onda dal 26 agosto, la new-entry del cast sarà l'attrice Vittoria Schisano. Nota fino a qualche anno fa come Giuseppe, nel 2005 ha lavorato nella fiction "Mio Figlio" accanto a Lando Buzzanca, interpretando proprio il compagno del figlio del personaggio interpretato dall'artista palermitano.

Oggi Giuseppe è a tutti gli effetti una donna, avendo portato a termine il suo percorso annunciato già nel 2011. Come attrice ha già recitato ne "I Bastardi di Pizzofalcone", "Nove lune e mezza" e "La vita oscena".

Schisano in diverse interviste ha rivelato di aver raggiunto finalmente la serenità solo dopo l'operazione. Come interprete maschile, dopo aver lavorato nel film "Canepazzo", in un ruolo che richiedeva una forte mascolinità, ha compreso che non era quella la sua strada.

E così ha intrapreso il percorso che lo ha portato a diventare la donna che è oggi, anche se non è stato affatto semplice.

Vittoria Schisano adesso si prepara ad avere uno spazio importante in Un Posto al Sole: infatti sarà il padre di Alex e Mia e si chiamerà Carla. Il segreto custodito dalla ragazza è emerso proprio in questi giorni quando si è confidata con Silvia, la sua datrice di lavoro al Bar Vulcano.

Sicuramente questa sarà una delle storyline principali della nuova stagione che partirà dal 26 agosto. L'ingresso di questo personaggio sarà dunque una bella sorpresa per i telespettatori, anche se al momento dalle anticipazioni non sono emersi ulteriori dettagli sulle prossime vicende che vedranno coinvolta la famiglia Parisi.

Mia e Alex hanno sicuramente un passato difficile che verrà fuori nei prossimi episodi.

Vittorio intanto continuerà ad essere pervaso dai sensi di colpa nei confronti della fidanzata perché, proprio per i suoi problemi familiari, non riuscirà a dirle del suo tradimento. Alla fine però il giovane riuscirà a prendere una decisione, e per la puntata di venerdì 9 è attesa una svolta.

La piccola Mia troverà negli abitanti della terrazza quell'ambiente familiare che le è sempre mancato. Sua madre, infatti, ha lasciato lei ed Alex per prendersi un periodo di pausa, e la bambina stringerà un rapporto sempre più stretto con Andrea e Arianna.

Quest'ultima sogna da sempre di formarsi una famiglia, e quindi si legherà molto facilmente a Mia, soprattutto dopo la delusione che ha dovuto superare in seguito ad un'adozione finita male.

Finale di stagione con crisi per alcune coppie

Un'altra storia molto interessante del finale di stagione sarà quella relativa alla crisi tra Renato e Nadia. I due ormai sono ai ferri corti, hanno interessi troppo diversi e la differenza d'età comincia a pesare per entrambi.

Poggi avrebbe iniziato a guardare con molto interesse Adele, ci sarà un flirt tra loro?

Intanto anche Serena e Filippo saranno alle prese con un periodo di difficoltà. L'uomo sarà convinto che sia tutto legato alle recenti divergenze legate al suo desiderio di avere un altro figlio, ma in realtà la moglie nasconde un segreto di cui non gli ha parlato.

Leonardo, infatti, ha provato a baciarla. Dalle anticipazioni di Un Posto al Sole si apprende che Serena deciderà di dare la priorità alla famiglia e che, dopo aver affrontato Arena, proverà a chiarirsi proprio con Filippo. Nonostante ciò, anche in questo caso durante la nuova edizione della soap partenopea dovrebbero arrivare delle sorprese.