L'attesa per tutti i fan di Un posto al sole sta per terminare. A partire da lunedì 26 agosto, la celebre soap opera tornerà in onda regolarmente su Rai 3 con la messa in onda dei nuovi episodi in prima visione assoluta che si preannunciano densi di colpi di scena. Un ritorno molto atteso dai telespettatori, rimasti orfani delle avventure dei protagonisti di Palazzo Palladini per ben due settimane.

Dal prossimo lunedì, però, la programmazione della soap opera tornerà ad essere quella standard: dal lunedì al venerdì, come sempre alle ore 20:45 circa. Occhi puntati su Otello e Teresa, sempre più in crisi!

Le anticipazioni di Un posto al sole, puntate 26-30 agosto: Otello e Teresa sempre in crisi

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole dal 26 al 30 agosto 2019 rivelano che Otello e Teresa si getteranno alle spalle il breve periodo di vacanze che hanno trascorso assieme, ma la situazione tra i due non migliorerà affatto.

La crisi che li vede protagonisti, infatti, non è ancora scongiurata e a rendersi conto di questa situazione sarà soprattutto Silvia, la quale si darà da fare per mettere a punto un piano che sia in grado di far ritornare di nuovo il sereno tra Otello e Serena. Riuscirà la donna a rimettere la pace tra i due e a scongiurare così l'addio definitivo dopo questo delicatissimo momento di crisi?

Gli spoiler di Un posto al sole, inoltre, rivelano che in questi nuovi episodi in onda su Rai 3 si tornerà a parlare anche di Alex, il quale sarà al centro di un difficile momento dal punto di vista familiare.

Anche questa volta il protagonista di questa crisi è suo padre.

Una situazione che renderà Alex molto nervosa e che la porterà a ripensare anche al suo turbolento passato. Questa volta, però, sembra non voler affrontare tutto da sola e proprio per questo motivo mediterà l'idea di chiedere aiuto a qualcuno.

Il ritorno di Vittorio a Napoli: per lui è il momento della scelta finale

La crisi di coppia, in questi nuovi episodi della soap opera di Rai 3, riguarderà anche la coppia composta da Nadia e Renato.

I due, infatti, appaiono sempre più distanti l'uno dall'altro: il rapporto sembra essersi incrinato definitivamente e chissà se saranno in grado di far ritornare il sereno.

Intanto Vittorio ritornerà nuovamente a Napoli dopo aver trascorso un periodo di vacanze in compagnia del padre. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che per il ragazzo arriverà il momento di capire cosa fare dal punto di vista sentimentale.

Come ben saprete, infatti, il suo cuore si trova diviso tra Alex e Anita: entrambe le ragazze gli piacciono molto, ma per lui è giunto il momento di fare una scelta finale, che potrebbe essere anche dolorosa.