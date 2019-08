Un posto al sole torna con una nuova settimana ricca di colpi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 2 al 6 settembre, rivelano che Alex sarà sempre più in crisi a causa delle responsabilità familiari di cui deve farsi carico. Intanto, Serena e Filippo avranno una discussione molto forte che manderà in crisi la Cirillo mentre Renato sembrerà essere sempre più interessato ad Adele ed i contrasti con Nadia aumenteranno. Infine, Niko farà una proposta inaspettata a Susanna.

Un posto al sole, Renato sempre più interessato ad Adele

Le trame di Un posto al sole dal 2 al 6 settembre svelano che Filippo si renderà conto che è successo qualcosa tra sua moglie Serena e Leonardo a causa del disagio che la donna avverte. La Cirillo, a quel punto, deciderà di dire la verità a suo marito? In seguito alla sentenza del processo Picardi, Renato manifesterà il suo crescente interesse nei confronti di Adele finendo per trascurare Nadia.

Intanto, Vittorio che sembrerà aver finalmente preso una decisione circa la sua situazione sentimentale, verrà spiazzato da Anita. Susanna sosterrà con successo l'esame per l'abilitazione forense e subito dopo riceverà una proposta da Niko del tutto inaspettata. Che cosa gli avrà proposto il giovane Poggi? Renato sembrerà sempre più preso da Adele e finirà per essere molto distratto. Tuttavia, l'uomo farà di tutto per smorzare la tensione che si è creata con Nadia. Filippo si recherà da Leonardo e si sfogherà con lui. Il Sartori, a quel punto, metterà da parte l'orgoglio e perdonerà Serena?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Un Posto Al Sole

Serena e Filippo litigano

Le tensioni tra Marina e Alberto aumenteranno sempre più, almeno fino al momento in cui Arturo prenderà una decisione imprevedibile che potrebbe dare una svolta alla sconveniente situazione. Nel frattempo, Serena e Filippo litigheranno pesantemente e la donna andrà in crisi, in quanto non capirà perché suo marito abbia reagito in quel modo. Niko e Susanna dovranno prendere una decisione importante riguardante il resto della famiglia in seguito alla proposta che il giovane ha fatto alla sua fidanzata.

A causa della decisione presa da suo padre, Marina si ritroverà in difficoltà e penserà di rivolgersi nuovamente a Fabrizio Rosato per chiedergli aiuto. Quest'ultimo sarà disposto ad aiutarla? Vittorio penserà di aiutare Alex nella gestione della trattoria di sua madre e penserà bene di coinvolgere nella faccenda il suo amico Patrizio. Per riuscire a convincerlo, però, dovrà essere molto persuasivo.

Alex sempre più in crisi, Mia fa un incontro importante

Patrizio penserà bene alla proposta dell'amico Vittorio prima di prendere una decisione definitiva in merito e dopo aver preso in considerazione le difficoltà che una sfida del genere prevede. Nel frattempo Alex sarà sempre più in crisi e stressata dalle tante responsabilità familiari. Mia invece farà un incontro importante e che potrebbe essere decisivo per il suo futuro.

Beatrice sarà in crisi con Aldo e finirà per fare a Niko una richiesta spiazzante. Marina sarà sempre più decisa a dimostrare l'innocenza del padre e riuscirà ad ottenere l'aiuto di Rosati.