Continua l'appuntamento con l'appassionante soap opera Un posto al sole, campionessa di ascolti su Rai3. Dalla settimana entrante, lunedì 2 settembre, sono in arrivo nuovi episodi attesissimi della telenovela napoletana, nel quale si prevedono svariati colpi di scena per tutti i personaggi.

Spoiler Un posto al sole, dal 2-6 settembre: Renato preso da Adele

Leonardo e Serena Cirillo non riusciranno a nascondere l'imbarazzo davanti a Filippo Sartori, il quale capirà subito che c'è qualcosa che non va tra i due.

Da qui Filippo inizierà a nutrire dei sospetti che tra sua moglie e Leonardo sia accaduto veramente qualcosa: a quel punto giungerà il momento di investigare per sapere la verità. Intanto Renato sarà sempre più presso sentimentalmente da Adele, tuttavia cercherà di non peggiorare le tensioni con Nadia. Vittorio avrà intenzione di coinvolgere Patrizio nella gestione della trattoria della mamma di Alex e per convincerlo ricorrerà alle sue doti. Alex si sentirà sempre più stressata dalle responsabilità familiari, mentre Mia da qui a poco farà un incontro molto importante.

Niko chiederà a Susanna di sposarlo

Le anticipazioni sulla prossima settimana di Un posto al sole, in più, svelano che Susanna si troverà a vivere una fase molto difficoltosa della sua vita. Infatti, sarà molto in ansia per l'udienza contro suo padre e gli esami per ottenere l'abilitazione per la professione di avvocato. Fortunatamente vicino a lei ci sarà Niko, il quale la conforterà e l'aiuterà nelle verifiche.

Purtroppo, nel giorno degli esami Susanna dovrà affrontare una scocciatura: ovvero, il tubo della cucina danneggiato allargherà l'intero soggiorno. Perfino in questa circostanza ci sarà Niko a porre rimedio alla seccatura, consigliando alla fidanzata di focalizzare la sua attenzione su libri. Filippo e Serena avranno un brutto scontro che metterà la donna in crisi, guidandola a riflettere sul proprio atteggiamento.

Sartori sembra incerto sul fatto di perdonare o meno sua moglie

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 2 settembre svelano che non appena rientrerà a casa, Susanna non vedrà solo il lavello aggiustato e la cucina in ordine ma anche un'ulteriore gesto inaspettato. Niko, infatti, ha scelto di preparargli una cenetta romantica. Delle ore gioiose per la coppia, nel quale Niko farà la proposta di matrimonio a Susanna e lo farà in modo particolare.

Il giovane infatti, usufruirà di una guarnizione a forma di anello, (usato per aggiustare la perdita d'acqua), per metterlo al dito della ragazza, completamente emozionata e incredula. Le ostilità tra Marina e Alberto andranno peggiorando mentre Arturo prenderà una scelta che cambierà le cose. Patrizio, dopo aver intuito la complessità dell’impresa, valuterà la proposta lavorativa del suo amico di lavorare come chef alla trattoria.

Per finire, totalmente in crisi con Aldo Leone, Beatrice farà a Niko una richiesta che lascerà il giovane molto disorientato mentre angosciata per la scelta del padre, Marina cercherà nuovamente l'aiuto in Fabrizio Rosato.