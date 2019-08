Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Un posto al sole, l'avvincente sceneggiato italiano ambientato tra Napoli e il Vesuvio, trasmesso dal 21 ottobre 1996 in Italia. Nelle puntate in onda dal 26 al 30 agosto alle ore 20:20 su Rai Tre Vittorio Del Bue farà ritorno a casa dopo aver trascorso le vacanze con il padre mentre Renato Poggi si allontanerà da Nadia per aiutare Adele Picardi, in ansia per il verdetto sul processo a Manlio.

Un posto al sole: Otello e Teresa distanti

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate in onda da lunedì 26 a venerdì 30 agosto su Rai Tre rivelano che Marina stringerà i tempi per parlare con l'avvocato Leone e fare il punto della situazione giudiziaria di suo padre. Purtroppo tutta questa fretta per ottenere la riabilitazione del padre potrebbe costarle caro. Intanto a Palazzo Palladini si ripopolerà al termine delle ferie di Ferragosto.

In questo frangente Raffaele stringerà un'amicizia con l'ultima arrivata e farà arrabbiare Renato. Intanto il soggiorno di Otello, Michele e Silvia sarà ormai agli sgoccioli mentre i rapporti tra il Testa e Teresa saranno ancora freddi nonostante le ferie trascorse insieme.

Il ritorno di Vittorio a Napoli

Alex sarà messa di fronte ad alcuni problemi finanziari mentre Vittorio tornerà a Napoli dopo aver fatto le ferie con il papà.

Intanto Silvia organizzerà un piano per riallacciare i rapporti tra i suoi genitori. Il giovane Del Bue, invece, dovrà scegliere tra la Parisi e Anita. Proprio la prima sarà sempre più impegnata nel suo lavoro tanto da essere costretta a chiedere aiuto. Allo stesso tempo i differenti stili di vita allontaneranno Nadia da Renato. Infine Cerruti confesserà a Silvia i suoi patemi d'animo sebbene non voglia seguire i suoi suggerimenti.

Renato trascura Nadia per Adele

Le trame di Un posto al sole fino al 30 agosto rivelano che il processo a carico di Manlio entrerà nelle battute finali. In questo frangente Adele esprimerà la sua ansia per l'imminente verdetto tanto da essere colta da un'ansia opprimente. La Picardi, infatti, temerà che il marito possa uscire di galera nonostante le prove schiaccianti contro di lui e tornare a picchiarla come era solito fare.

Intanto Alex ripenserà agli anni difficili della sua infanzia mentre il Poggi trascurerà Nadia, Susanna e Niko per stare accanto ad Adele. Filippo e Serena, invece, saranno messi subito al lavoro da Ferri. Infine Tiziano fraintenderà l'atteggiamento di Michele verso Cerruti che invece sembrerà pensare solo alla sua ultima conquista. Precisiamo che l'appuntamento di giovedì 29 agosto alle ore 20:20 su Rai Tre non sarà trasmesso in quanto è prevista la partita di pallavolo femminile valida per i campionati europei 2019 Polonia-Italia.