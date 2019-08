Un posto al sole torna dopo la consueta pausa estiva. Le trame relative agli episodi in onda dal 26 al 30 agosto raccontano che il processo Picardi volgerà al termine e Adele sarà in ansia per la sentenza, in quanto temerà che il suo atteggiamento in aula possa influenzare in qualche modo la decisione del giudice. Intanto, Renato e Nadia saranno sempre più distanti mentre Alex dopo l'incontro con suo padre si sentirà sempre più schiacciata dal peso delle responsabilità. Infine, Marina spinta dal desiderio di riabilitare suo padre prima possibile, farà un gesto impulsivo che potrebbe portarle non pochi problemi.

Un posto al sole, Marina fa un gesto impulsivo

Le trame Un posto al sole dal 26 al 30 agosto raccontano che Marina si recherà dall'avvocato Leone per sapere se ci sono novità circa la possibilità di riaprire il processo di suo padre. La donna, però, spinta dal forte desiderio di riabilitare presto suo padre, compirà un gesto impulsivo e ciò potrebbe metterla nei guai. Palazzo Palladini tornerà a popolarsi dopo il Ferragosto e Raffaele chiederà la complicità della piccola Mia per prendere in giro il povero Renato.

Otello, Michele e Silvia torneranno da Indica dove hanno trascorso alcuni giorni in compagnia di Teresa. Sarà servito per rinsaldare il rapporto tra l'ex vigile e sua moglie? Alex si ritroverà ad affrontare i suoi molteplici problemi familiari. Vittorio tornerà dalla breve vacanza in compagnia del padre. Il giovane prenderà finalmente una decisione circa la sua situazione sentimentale? Marina potrebbe avere non pochi problemi a causa del gesto compiuto per aiutare suo padre. Silvia metterà a punto un piano per far sì che Otello e Teresa restino insieme.

Adele in ansia per la sentenza del processo Picardi

Alex si sentirà sempre più schiacciata dagli impegni e dalle responsabilità a cui deve fare fronte e non saprà più se chiedere aiuto oppure no. Nel frattempo, Nadia e Renato si allontaneranno sempre più a causa del diverso stile di vita. Cerruti si confiderà con Silvia e le parlerà delle sue sofferenze amorose, ma deciderà di non seguire i suoi consigli.

Il processo a carico del colonnello Picardi si avvierà alla conclusione e tutti saranno in trepidante attesa del verdetto, in particolare Adele, che sarà in ansia e proverà anche paura per la sentenza definitiva che il giudice emetterà a breve. Alex tornerà con la mente agli anni difficili della sua infanzia. Quale sarà l'effetto che tutto ciò avrà su di lei? Il processo contro Manlio giungerà alla conclusione e Renato per dare sostegno ad Adele nella difficile situazione, finirà per trascurare Nadia.

Intanto Susanna e Niko si chiederanno a cosa porterà l'atteggiamento di Adele in Tribunale. Filippo e Serena torneranno dalle vacanze e verranno subito braccati da Ferri che vorrebbe tornare a lavorare a pieno regime. Tiziano fraintenderà l'atteggiamento assunto da Michele nei confronti di Cerruti. Intanto il vigile non farà altro che pensare alla sua ultima infatuazione.