Un posto al sole, la soap ambientata a Posillipo, lo splendido quartiere di Napoli, è in vacanza, ma tornerà presto con molte sorprese. Le anticipazioni dal 26 al 30 agosto, infatti vedranno il rientro dei protagonisti che dovranno affrontare le questioni lasciate in sospeso.

Marina commetterà un errore per aiutare Arturo

Marina Giordano sarà sempre più convinta di aiutare suo padre a dimostrare la sua innocenza.

La sua fretta di risolvere questa situazione, però, la porterà a prendere una decisione azzardata. L’errore della donna porterà l'imprenditrice a rischiare di pagarne le conseguenze.

Intanto gli abitanti di Palazzo Palladini torneranno dalle ferie di Ferragosto e si ritroveranno alle prese con i problemi di tutti i giorni. Otello rientrerà da Indica con Silvia e Michele, ma avrà ancora dubbi sulla sua storia con Teresa.

La figliastra penserà a mettere in atto un piano per far sì che la coppia torni a vivere la relazione in serenità, sarà sufficiente? Alex si ritroverà sommersa dai problemi famigliari, mentre Vittorio tornerà dalla vacanza con suo padre. Il ragazzo avrà le idee più chiare nei confronti di Anita? La giovane grafica passerà un momento critico della sua vita, ritrovandosi a dover ripercorrere la sua infanzia.

Il processo di Manlio giungerà al termine

La crisi tra Renato e Nadia continuerà ad incrinare il loro rapporto, perché le differenze tra gli stili di vita dei due e la loro età comincerà a pesare molto. Le anticipazioni al ritorno dalle vacanze prevedono anche la fine del processo di Manlio. Prima di conoscere l'esito delle udienze, Adele verrà assalita dall'ansia e dalla paura di conoscere la sentenza finale.

Niko e Susanna temeranno che il comportamento della donna in tribunale possa compromettere la sua già difficile situazione. Giulia e Renato sosterranno Adele e questo avrà come conseguenza che Nadia sarà trascurata dal compagno.

Non mancheranno momenti più leggeri, come la storia di Cerruti che deciderà di confidare a Silvia la sua nuova infatuazione. Intanto, Tiziano fraintenderà l'atteggiamento di Michele nei confronti del vigile.

Filippo e Serena torneranno dalle vacanze. La ragazza dovrà fare i conti con le parole di Leonardo che, dopo aver tentato di baciarla ed essere stato respinto, le ha espresso i suoi dubbi riguardo alla felicità della Cirillo. Per la giovane donna avrà inizio un periodo di riflessione che la porterà a chiedersi quale sarà la strada più giusta da prendere. Nel frattempo, Roberto Ferri coinvolgerà i ragazzi nelle questioni lavorative con molto entusiasmo.

La puntata di giovedì 29 agosto non andrà in onda, ma Un posto al sole tornerà con un doppio appuntamento venerdì 30.