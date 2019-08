Nella puntata di martedì 6 agosto, gli autori di Un posto al sole hanno riservato nel finale un grosso colpo di scena che ha lasciato i fan letteralmente a bocca aperta. Nelle puntate precedenti si era creato un alone di mistero attorno al personaggio del padre di Mia e Alex. Il fatto che la madre delle ragazze avesse preferito fuggire e lasciare le figlie da sole, piuttosto che affrontare il marito, aveva spiazzato tutti. Adesso però c'è stata fornita una motivazione che nessuno si sarebbe mai aspettato: il padre di Mia e Alex si chiama Carla Parisi ed è una donna.

Carla è il padre di Alex e Mia

Nel corso della puntata, Carla Parisi (Vittoria Schisano) si è intravista al caffè Vulcano mentre chiedeva delle informazioni su Alex. Silvia (Luisa Amatucci) ha prontamente riferito a quest'ultima che qualcuno la stesse cercando e, notando però un certo turbamento in lei, ha provato a parlarle per capire le motivazioni della sua ansia. Alex, dopo qualche comprensibile momento di silenzio, è crollata nel finale di puntata facendo a Silvia una rivelazione shock: "quella donna è mio padre".

Vittoria Schisano da donna a uomo

Un posto al sole ha deciso di affrontare una tematica molto delicata e originale quale il processo di transizione per cambiare il proprio genere e per farlo ha scelto come interprete Vittoria Schisano. L'attrice napoletana, come la sua controparte nella soap, ha effettuato un percorso che l'ha portata a diventare donna a tutti gli effetti. Nella prima parte della sua carriera, ha recitato nella serie televisiva Io e mio figlio che gli valse nel 2009 il premio come Miglior attore esordiente (sezione fiction e tv) e nel 2010 il premio come attore rivelazione.

Il 17 novembre 2011 Giuseppe Schisano, dichiarò di avere iniziato il percorso per cambiare genere, avvenuto il quale, assunse il nome di Vittoria Schisano. Nel febbraio 2016 divenne la prima donna, che ha fatto un percorso di transizione, ad apparire sulla copertina italiana di Playboy, mentre nel 2016 ha partecipato come madrina ai Ciao Darwin Awards.

Vittorio pronto a scegliere

Il personaggio di Carla Parisi verrà maggiormente approfondito con l'inizio della nuova stagione che avverrà lunedì 26 agosto, mentre adesso verrà dato spazio al triangolo che vede coinvolti Alex (Maria Maurigi), Anita (Ludovica Bizzaglia) e Vittorio (Amato Alessandro D'Auria).

Quest'ultimo cadrà nuovamente in tentazione con Anita e sembrerà allontanarsi sempre più da Alex, tuttavia il ragazzo si renderà conto che è giunto il momento di prendere una decisione definitiva e questo avverrà nella puntata di venerdì 9 agosto che sancirà anche la fine di questa stagione.