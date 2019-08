La soap opera spagnola Una vita, come di consueto, regala interessanti avvicendamenti e diversi colpi di scena per tutti gli appassionati. Le anticipazioni di Una Vita per le puntate che andranno in onda fino al 16 agosto non sfuggono a questa regola: Diego troverà il cadavere di suo padre Jaime, mentre suo fratello Samuel verrà accusato di omicidio: per questo atroce crimine finirà in carcere. Intanto, Silvia subirà una brutale aggressione e verrà rapita.

Nel corso delle puntate, inoltre, si parlerà dello stupore di Felipe nell'apprendere la notizia dell'arresto di Samuel. Felipe vorrà vederci chiaro sulla faccenda e, per questo, si recherà dalle autorità per capire quali siano le accuse nei confronti del fratello di Diego.

Una Vita, anticipazioni: la scoperta riguardante Jaime

Nel dettaglio, uno spazio importante, nel corso delle puntate di Una Vita, sarà dedicato alla ''diabolica'' Ursula che deciderà di abbandonare Acacias.

Esteban proverà dei sentimenti nei confronti di Silvia, sebbene, a suo dire, non potrà esserci alcuna relazione tra di loro. Diego scoprirà il cadavere del padre durante le ricerche del piccolo Moises. Il corpo esanime di Jaime, ormai sfigurato, verrà riconosciuto da Diego grazie ad un biglietto ritrovato nei pantaloni della vittima. Grazie a quel biglietto, inoltre, Diego capirà che l'assassino di Jaime è proprio suo fratello Samuel.

Ad una precisa domanda di Blanca, l'uomo le confesserà il macabro ritrovamento del corpo di Jaime. Diego sospetterà il coinvolgimento nell'omicidio della diabolica Ursula, la quale rigetterà con forza ogni accusa proclamandosi innocente. Sarà realmente così? Intanto l'indiano cercherà di strangolare Pena, ma quest'ultimo sarà prontamente salvato grazie al tempestivo intervento di Flora.

Spoiler Una Vita: un rapimento ad Acacias

Dopo la terribile notizia ricevuta da Diego, Blanca andrà a casa di sua madre allo scopo di trovare elementi utili per fare luce sulla morte del povero Jaime.

Silvia subirà una brutale aggressione e si ritroverà in un posto misterioso, capendo di essere stata rapita da loschi figuri. Samuel verrà condotto in carcere con la pesante accusa di essere l'omicida di suo padre: qui il ragazzo sarà tormentato dai sensi di colpa per il terribile gesto da lui compiuto. Arturo riceverà una lettera apparentemente firmata da Silvia, nella quale gli viene chiesto di cessare ogni tipo di ricerca della donna scomparsa.

Chi avrà scritto realmente la lettera e che ne sarà della povera Silvia? Lo scopriremo certamente grazie alle prossime puntate e alle prossime anticipazioni della soap spagnola che va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5.