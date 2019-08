Una vita assicura anticipazioni da cardiopalma per le puntate in onda da lunedì 26 a sabato 31 agosto 2019 come sempre su Canale 5 alle 14:10. Il terribile Ivan Koval, padre di Ursula, verrà pagato da Samuel per mettere fine alle angherie di sua figlia e distruggerla. Sarà così che la Dicenta, attorniata dagli sguardi attoniti di tutto il quartierino, finirà in un sanatorio mentale. Blanca e Diego non sanno però che la vita di Moises sarà di nuovo in pericolo. Il nemico trama accanto a loro.

Una Vita: Ivan Koval mette fine alle malvagità di Ursula

Nelle puntate settimanali di Una Vita in onda su Canale 5 Arturo, ormai consapevole di non più essere in grado di mantenere il segreto, si deciderà a confessare di essere diventato cieco. Tutta Acacias si recherà a fargli visita e a tentare di confortarlo. Nel frattempo Ursula, capendo di non avere scampo, farà rientro nel movimentato quartierino.

La dark lady, nonostante sia stata smascherata da Diego e Blanca, non ha ancora perso le speranze di distruggere i due innamorati. Inaspettatamente Ursula troverà ad aspettarla Samuel, che ha pensato ad un piano malefico per uccidere il povero Moises. La Dicenta però, non sa che suo padre Ivan koval, pagato a caro prezzo dal gioielliere e in accordo anche con Blanca e Diego, è pronto a farla internare in un sanatorio mentale. Ursula si sentirà sopraffatta e proverà a convincere il malvagio padre che Samuel non fa altro che dire menzogne, ma Ivan non vorrà sentire ragioni.

Anticipazioni Una Vita: la Dicenta internata

Stando alle anticipazioni di Una Vita dal 26 al 30 agosto, Ivan avrà modo di rimproverare di nuovo la figlia Ursula per averlo disonorato facendo nascere due figlie frutto di un abuso. Sopraffatta, la Dicenta verrà portata via dalle guardie sotto gli sguardi atterriti del quartierino. Nel frattempo, Silvia non si perderà d'animo e cercherà un luminare in grado di poter aiutare il suo innamorato.

A tal proposito, un oculista proporrà al colonnello un intervento all'avanguardia, sebbene incontri l'ostilità del diretto interessato. Intanto, Flora verrà scarcerata grazie all'intervento di Pena e, insieme ad Inigo, si metterà di buona lena per riaprire la pasticceria.

Diego scopre un altro inganno di Samuel

Arriverà il momento per Ursula di trasferirsi a sanatorio, ma non prima di aver affrontato l'ira di Blanca, che la informerà di aver scoperto tutte le sue angherie.

La giovanetta però, non sa che dovrà affrontare l'ennesimo pericolo. Samuel infatti ha solamente finto di essere dalla loro parte, pagando il padre di Ursula solo per sbarazzarsi di lei. L'Alday andrà a trovare Ursula al sanatorio e le dirà di aver intenzione di uccidere il piccolo Moises. Successivamente Arturo deciderà di sottoporsi al delicato intervento chirurgico dopo aver ricevuto una lettera da Elvira che nasconde una piacevole sorpresa.

Blanca e Diego inizieranno a sospettare che Samuel non sia così tanto onesto come ha fatto credere. Infine, le anticipazioni di Una Vita delle puntate su Canale 5 dal 26 al 30 agosto raccontano che Diego, esaminando attentamente delle lettere di suo padre Jaime, capirà che le ha scritte suo fratello con l'obiettivo di appropriarsi anche della sua parte di eredità.