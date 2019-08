Nella puntata di Una vita di oggi 2 agosto su Canale 5, Blanca è stata fermata appena in tempo prima che commettesse un crimine. Decisa a far confessare ad Ursula il posto in cui è nascosto Moises, la giovane ha quasi ucciso la madre. La vendetta di Blanca non si fermerà qui. Dopo essere riuscita a trovare suo figlio, farà in modo che Ursula finisca in un sanatorio mentale, luogo in cui verrà sottoposta a crudeli trattamenti che la cambieranno per sempre.

Samuel nel frattempo, cercherà di dimenticare Blanca aprendo le Gallerie Alday, se non fosse che un anarchico metterà fine ai suoi sogni facendole esplodere con un ordigno. Samuel, oltre a lottare contro l'ennesima disgrazia, si troverà presto alla porta Ursula che, tuttavia, stenterà a riconoscere. Che cosa è successo alla malvagia Dicenta?

Una vita: Trini aspetta un bambino

Le ultime anticipazioni di Una Vita raccontano che dopo l'esplosione alle gallerie Alday, Trini comincerà a manifestare strani sintomi.

La moglie di Ramon, oltre ad accusare vertigini, avrà sempre più fame. Suo marito sarà molto preoccupato, che cosa sta succedendo? Intanto Samuel sarà sommerso dai debiti dopo la disgrazia alle gallerie, ma Ramon deciderà di aiutarlo. Intanto Telmo, l'affascinante nuovo prete arrivato ad Acacias, non nasconderà un interesse verso Lucia. I due passeranno sempre più tempo insieme. Celia, preoccupata per l'amica Trini, chiamerà un dottore che, dopo aver visitato la Crespo, darà la lieta notizia: Trini è incinta.

Anticipazioni puntate Una vita: Samuel caccia di casa Ursula

Come si evince dalle anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita, Trini per il momento deciderà di non dire nulla a Ramon. Samuel tornerà a casa un po' rincuorato, dopo aver parlato con il Palacio. Non farà nemmeno in tempo ad assaporare un momento di quiete che si troverà una sgradita sorpresa. Ursula, dopo aver passato diverso tempo in manicomio, è tornata a casa.

La donna è completamente cambiata, vestita di stracci completamente disfatta. La Dicenta, ormai irriconoscibile, pregherà in ginocchio Samuel di perdonarla e di riaccoglierla in casa. L'Alday però non vorrà sentire ragioni e la metterà alla porta.

Padre Telmo accoglie la povera Ursula

Ursula sarà costretta a vagare come uno zombie nelle strade di Acacias chiedendo l'elemosina tutti i passanti, ormai senza alcuna dignità.

Nessuno riuscirà a credere ai propri occhi. La Dicenta si metterà in ginocchio e chiederà qualche centesimo a Susana che, impietosita, le darà un paio di monete. Nel frattempo Trini, pronta a confidare a Ramon che è incinta, verrà bloccata sul nascere da una confessione inaspettata. Le anticipazioni di Una vita delle puntate in onda prossimamente su Canale 5, raccontano che Padre Telmo sarà l'unico ad aver pietà di Ursula, accogliendola a casa sua.