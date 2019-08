Torna l'appuntamento con le anticipazioni di Una vita, la soap ideata da Aurora Guerra che narra le vicende dei residenti del quartiere iberico di Acacias 38. Nel corso degli episodi che verranno trasmessi da lunedì 5 a sabato 10 agosto, Diego Alday scoprirà che Jaime non è mai arrivato nella clinica in Svizzera, mentre Arturo, a causa della sua malattia, sarà sempre più determinato a togliersi la vita.

Una Vita, spoiler 5-10 agosto: Lucia conosce Samuel

Susana pretenderà che Pena riapra subito La Deliciosa. Diego vorrà mettersi in contatto con Jaime, ritenendolo l'unica persona in grado di fermare Ursula. Felipe proporrà a Celia di andare a far visita a Tano. Agustina riuscirà ad impedire ad Arturo di suicidarsi. La donna, provata dall'accaduto, confiderà a Felipe che il colonnello è destinato a perdere la vista.

Samuel, ben consapevole della morte di Jaime, cercherà invano di convincere il fratello a non cercarlo. Riera chiederà a Carmen di impossessarsi di una misteriosa lettera che Ursula ha scritto di nascosto. Pena confesserà a Flora e Inigo che un indiano vuole ucciderlo perché gli ha sottratto una statuetta Indù considerata sacra dal suo popolo.

Carmen, mentre sarà sul punto di rubare la missiva di Ursula, si accorgerà che quest'ultima è rientrata in casa.

Nonostante ciò, la domestica riuscirà a scoprire che la dark lady ha scritto a un medico di nome Pallero. Inigo e Leonor si rifiuteranno categoricamente di aiutare Pena e cominceranno a pensare che sia il caso di lasciare il paese, mentre Flora vorrà fornire il suo appoggio al vero Cervera, e chiederà inutilmente al fratello di dargli una mano.

Intanto a Calle Acacias arriverà una giovane di nome Lucia Alvarado, ovvero la cugina di Celia.

Diego scoprirà che Jaime non è mai arrivato nella casa di cura in Svizzera. Arturo, parlando con Felipe, gli rivelerà che ha deciso di lasciare Silvia.

Messo al corrente dal fratello, Samuel fingerà di non sapere nulla del padre, e chiederà a Felipe di indagare. Pena assisterà ad un bacio tra Leonor ed Inigo e proverà a sfruttarlo in suo favore, ricattando entrambi per ottenere il loro aiuto. Lucia fin da subito si sentirà molto attratta da Samuel, infatti farà di tutto per fermarsi a parlare un po' con lui. La giovane, inoltre, dirà a Celia di aver litigato con Joaquin, il suo padrino.

Una Vita: Ursula rivela degli abusi subiti in passato

Gli spoiler di Una Vita dal 5 al 10 agosto rivelano che Alvarez Hermoso scaricherà la pistola del Colonnello per impedirgli di suicidarsi. Silvia tornerà ad Acacias e consegnerà ad Arturo una lettera che gli ha scritto Elvira. Blanca abbraccerà Ursula in strada, e con questo escamotage riuscirà a scoprire dove risiede il dottor Pallero. Quando Riera giungerà in casa del medico, scoprirà che è stato assassinato da due furfanti e che il bambino che aveva con sé è sparito.

I Palacios rientreranno dal viaggio a Parigi, mentre lo zio Joaquin scriverà a Celia e le comunicherà che Lucia ha lasciato Salamanca senza la sua autorizzazione. Nel frattempo Carmen scoprirà una valigia di Ursula piena di denaro. Diego e Blanca si prenderanno cura di Riera, ferito all'addome mentre indagava sul piccolo Moises.

Arturo continuerà a non dire a Silvia che è sul punto di diventare cieco. Servante farà credere ai signori che Naveros Del Rio è stata devastata da violenti temporali. Ramon, a questo punto, deciderà di organizzare una raccolta fondi. Paquito annuncerà di aver lasciato il lavoro da vigilante per rientrare nella sua città allo scopo di prendersi cura dei figli del fratello gravemente malato.

Samuel continuerà a fingere e, per evitare che si scopra che Jaime è morto, si preparerà a partire per la Svizzera. Intanto Felipe rivelerà a Diego che Mendez finalmente ha trovato Moises. Mentre Leonor, Flora e Inigo saranno sul punto di lasciare il quartiere, arriverà una sconosciuta di nome Eva che affermerà di essere la moglie del giovane Barbosa. Leonor fuggirà quando intuirà che Inigo potrebbe essere il padre di Nacho, ovvero il figlio della nuova arrivata.

Jacinto comincerà a sentire la mancanza delle sue pecore. Ursula organizzerà una cena a casa sua, alla quale inviterà persino Lucia. Nel corso della serata, la donna rivelerà che Blanca e la defunta Olga sono nate in seguito ad una serie di abusi che ha dovuto subire da giovane. Diego seguirà le indicazioni fornitegli da Felipe per trovare Moises, ma in realtà s'imbatterà soltanto in un corpo senza vita. Poco dopo la polizia irromperà in casa della Dicenta per arrestare Samuel.