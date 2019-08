Continua l'appuntamento con l'appassionante soap opera, campionessa di ascolti su Canale 5. Dalla settimana entrante, quella di lunedì 12 agosto, sono in arrivo nuovi episodi attesissimi della soap iberica, nel quale si prevedono svariati colpi di scena per tutti i personaggi. Nei dettagli assisteremo al rapimento di Silvia mentre Flora sarà arrestata.

Una Vita, le trame della settimana 12-17 agosto

Gli spoiler sulle prossime puntate di Una vita svelano che Diego ritroverà per coincidenza il corpo senza vita di suo padre Jaime.

Tutti gli indizi porteranno ad incolpare Samuel, infatti quest'ultimo riceverà dopo poco un mandato d'arresto nel corso di una cena a casa di Ursula. Silvia, al contrario, verrà sequestrata dopo che Esteban aveva promesso ad Arturo di non fare nulla per dividerlo da lei. Nello stesso momento, Inigo otterrà la prova che dietro l'approdo di Eva e Nacho ad Acacias 38 c'è la mano di Pena. Purtroppo Leonor continuerà ancora a credere al racconto del vero Cervera.

La Dicenta, invece, domanderà alla domestica di preparargli le valige mentre l'Alday metterà al corrente Blanca che suo padre è deceduto in una situazione poco chiara.

Flora cerca l'indiano

Il Valverde sarà molto ansioso quando si accorgerà della mancanza di Reyes alla cena preparata per lei, mentre Diego punterà il dito contro l'ex docente ad avere indotto Samuel ad assassinare Jaime. Gli spoiler della prossima settimana di Una Vita inoltre ci rivelano che Arturo suggerirà a Liberto di provare ad avere un incontro con Esteban, in quanto è certo che sia lui dietro la sparizione della spiona.

Blanca, al contrario, confiderà alla Hidalgo che Samuel è in prigione incolpato per aver assassinato il padre. A tal riguardo, il marito di Rosina passerà dalla parte dell'Alday junior, mentre Cesareo darà una mano a Flora per ritrovare l'indiano.

Il minore degli Alday chiede aiuto a Liberto

Leonor si capaciterà dell'onestà di Inigo dopo aver visto Pena dare dei soldi a Eva. Intanto Esteban e il Valverde recepiranno una lettera di saluto da parte di Silvia mentre Diego griderà tutto il suo disdegno in faccia al consanguineo nel corso di un colloquio in carcere.

Il giorno successivo Samuel domanderà a Liberto di infiltrarsi in casa della Dicenta, per prendere una fotografia dove è raffigurata Cristina Novoa, la sola che può può provare la sua estraneità ai fatti.

Eva racconta la verità

Gli spettatori verranno a conoscenza che la Reyes è stata rapita da Blasco, un suo nemico di vecchia data, mentre la Barbosa darà un colpo di padella sulla testa dell'Indiano che crollerà a terra nell'intento di proteggere la vita Pena.

Eva, invece, confiderà a Leonor di aver ricevuto molto denaro per far credere a tutti di essere la moglie di Inigo. In più confermerà che quest'ultimo non è neanche il papà di Nacho.

Moises ancora tra le mani di Ursula

Sempre le anticipazioni di Una Vita dal 12 al 17 agosto 2019 rivelano che lo stato di salute dell'Indiano peggiorerà nel giro di poche ore, infatti morirà in seguito a una brutta emorragia celebrale.

Per questo motivo, Flora verrà accusata di assassinio è dunque tratta in arresto. La Dicenta, al contrario, darà svariate coltellate a Carmen tutte sul basso ventre, determinata a interrompere la sua partenza precipitosa da Acacias 38. Distante dal vicinato, Blasco comunicherà a Silvia che gliela farà pagare a caro prezzo perché l'aveva fatto incarcerare dalla polizia in passato per i suoi affari disonesti. Nello stesso momento, la Hidalgo implorerà Felipe di prendere l'incarico come difensore di Flora. Per finire Ursula otterrà l'affitto in un albergo lontano dal sobborgo con il piccolo Moises mentre Cesareo prenderà il posto di Paquito nel ruolo di vigilante notturno.