Nuovo appuntamento con le anticipazioni relative alle puntate di Una vita che andranno in onda dal 5 al 10 agosto prossimi su canale 5, ricordando che la prossima settimana gli episodi andranno in onda a partire dalle 13,40 e sino alle 14,40 prendendo il posto di Beautiful che, come sappiamo, si prenderà una meritata pausa estiva. Un regalo per i tantissimi fan della tele novela ambientata ad Acacias, che vedranno nel corso dei prossimi episodi, molti intrighi venire alla luce.

Samuel sarà nel panico, nel timore che venga scoperto l’omicidio del padre; Diego infatti, vorrà a tutti i costi rintracciare Jaime e riportarlo a casa per far sì di incastrare una volta per tutte Ursula, non sapendo che l’uomo è morto proprio per mano del fratello. Ad Acacias intanto, farà il suo arrivo un nuovo personaggio, Lucia, la cugina di Celia, mentre sembrerà esserci una nuova pista per ritrovare il piccolo Moises.

Una Vita, trame al 10 agosto: Diego vuole riportare a casa Jaime Alday

Molti i colpi di scena che appassioneranno i telespettatori anche nel corso della prossima settimana, dove vedremo che Diego, nel disperato tentativo di vendicarsi di Ursula per tutte le malefatte commesse e scoprire la verità sul rapimento di Moises, sarà più che mai intenzionato a rintracciare il padre Jaime.

Il maggiore degli Alday crede infatti, che il genitore si trovi presso una clinica Svizzera e chiederà aiuto a Samuel per riportarlo a casa. Quest'ultimo sarà disperato e cercherà di far desistere il fratello dal suo proposito, nel timore di essere smascherato. Per continuare la finzione inoltre, Samuel comunicherà a Diego di voler partire per la Svizzera, ma un imprevisto manderà all’aria i suoi piani. Le guardie infatti, durante una cena organizzata da Ursula faranno irruzione in casa per arrestare Samuel.

Spoiler dal 5 al 10 agosto: la cugina di Celia arriva nel quartiere, ancora mistero su Moises

Le nuove puntate di Una Vita in onda dal 5 al 10 agosto, vedranno l'arrivo ad Acacias della cugina di Celia, Lucia. La giovane farà subito amicizia con Samuel, tanto da essere presente alla cena dove il giovane verrà arrestato. Riera intanto, continuerà le sue indagini su Ursula e sul piccolo Moises, durante le quali verrà ferito.

Il detective inoltre, chiederà l’aiuto di Carmen, la quale tenterà di sottrarre una lettera misteriosa scritta dalla dark lady ad un certo dottor Pallero. Seguendo questa pista, sembrerà ad una svolta il ritrovamento del bambino di Blanca ma, quando Riera giungerà sul posto, troverà il medico assassinato e nessuna traccia del piccolo. Ancora mistero sulle sorti del figlio di Blanca e Diego, che continueranno le loro ricerche anche con l’aiuto di Felipe

Questo e molto altro nei nuovi episodi di Una vita, in onda da lunedì 5 agosto a sabato 10 agosto.

Ricordiamo che proprio il sabato la soap iberica va in onda in prima serata su Rete 4 a partire dalle 21,15 circa.