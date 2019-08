Tornano le anticipazioni giornaliere della soap Una vita, riguardanti in particolare ciò che andrà in onda mercoledì 21 agosto a partire dalle 13,40 su canale 5. Intrighi e colpi di scena caratterizzeranno anche il nuovo episodio in cui, dopo aver ritrovato il figlio Moises, Blanca e Diego saranno al settimo cielo. La giovane Dicenta inoltre, deciderà di passare in ospedale per ringraziare Carmen, ma troverà il letto vuoto.

Sarà Samuel a tranquillizzare la donna dicendo che la domestica è partita per una missione, mentre Ursula si presenterà a casa Alday in cerca di Moises.

Una vita trama del 21 agosto: Moises in salvo, Ursula si presenta da Blanca e Diego

Intrighi ed emozioni continueranno a tenere con il fiato sospeso i fan della soap iberica anche nell’appuntamento pomeridiano di mercoledì 21 agosto, dove Blanca e Diego saranno al colmo della felicità per aver ritrovato il piccolo Moises.

Il bambino, sano e salvo, dopo essere stato rapito da Ursula, verrà tenuto nascosto a villa Alday, dove si presenterà inaspettatamente proprio la perfida dark lady. La donna, al cospetto di Blanca, Diego e Samuel, sarà in cerca di Moises e lo chiamerà ‘’mio figlio', chiaro segno che la donna stia perdendo il senno. Blanca e Diego, insieme a Samuel, le diranno che il bambino non è mai esistito e cominceranno invece a parlarle della neonata defunta.

Anticipazioni Una Vita: Pena torna ad Acacias e scopre che Flora è accusata di omicidio

Nel corso del nuovo episodio di Una vita, Flora continuerà a restare in carcere con l’accusa di aver assassinato l’Indiano. La donna, nonostante i tentativi di Felipe di convincerla a far ricadere la colpa su Pena, continuerà a prendersi tutta la colpa per l’omicidio dell’uomo. Intanto Silvia verrà informata da Esteban che il colonnello le ha chiesto di convincerla a partire con lui e la Reyes a questo punto, metterà alle strette Augustina peer farsi raccontare tutta la verità.

La domestica non tradirà il suo padrone e, sfinita dalle domande di Silvia, alla fine si licenzierà. La Reyes quindi, si recherà a casa di Arturo e gli dirà di essere a conoscenza del fatto che sta diventando cieco. Pena intanto, farà il suo ritorno ad Acacias e scoprirà da Casilda che Flora si è presa tutte le colpe della morte dell’Indiano.

Questo e molto altro nel nuovo episodio della soap Una vita, in onda mercoledì 21 agosto a partire dalle 13,40 su canale 5, dove si scopriranno tutte le novità riguardanti i vari protagonisti di Acacias 38.

Ricordiamo che, attraverso il sito Mediaset Play, è possibile rivedere le puntate già andate in onda oltre a numerose clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.