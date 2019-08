Giovedì 22 agosto torna in onda su Canale 5 la soap Una vita, con un nuovo ed appassionante episodio e che vedrà come protagonisti gli abitanti di calle Acacias. Ursula, dopo aver capito che il piccolo Moises è stato ritrovato da Blanca e Diego, si presenterà a villa Alday in cerca del bambino. I genitori del piccolo però, tenteranno di farla passare per pazza, dicendole che Moises non è mai esistito e parlandole invece della neonata morta.

Arturo intanto, messo alle strette da Silvia, si vedrà costretto ad ammettere la sua malattia, chiedendo scusa non solo alla sua amata ma anche ad Augustina, la quale riprenderà il lavoro di domestica in casa del colonnello. Novità anche in merito alla vicenda legata a Flora, in carcere con l’accusa di aver assassinato l’Indiano. A sorpresa infatti, farà la sua ricomparsa Pena, il quale si addosserà tutta la colpa dell’omicidio.

Una vita trama del 22 agosto: Blanca e Diego vogliono far passare per pazza Ursula

Intrighi e colpi di scena saranno gli ingredienti del prossimo episodio della soap iberica in onda su Canale 5 a partire dalle 13:40 e dove vedremo come Blanca e Diego, con la complicità di Samuel, tenteranno di far passare per pazza Ursula.

La dark lady infatti, si recherà a casa Alday in cerca di Moises, ma la figlia e i fratelli Alday le diranno che il bambino non è mai esistito e continueranno invece a parlare della neonata defunta. Ursula inoltre, verrà a sapere che Carmen non è morta dopo l'accoltellamento e avrà il timore che la domestica possa vendicarsi di lei. Intanto Blanca svelerà a Leonor, i motivi per cui lei e Diego si stanno comportando in quel modo con la dark lady, raccontandole la verità sul passato della madre.

Anticipazioni Una Vita: Pena si accusa dell’omicidio dell’indiano per salvare Flora

Nella nuova puntata del 22 agosto prossimo, i fan di Una vita potranno assistere ad una svolta nella vicenda legata a Flora che, come ricordiamo, è in carcere con l’accusa di aver assassinato l’indiano. Felipe, incaricato da Inigo, tenterà di far cadere le accuse, ma sembrerà che la vicenda sia più complicata del previsto.

Inaspettatamente però, sarà Pena a dare una mano a Flora, presentandosi in commissariato e prendendosi tutta la colpa dell’omicidio. Intanto a casa del colonnello Valverde, farà il suo ritorno Augustina, la quale riprenderà il suo lavoro dopo le scuse ricevute da Arturo. Quest’ultimo infatti, riuscirà finalmente a confessare a Silvia la sua malattia e chiederà perdono alla sua amata e alla domestica per il suo comportamento.

Questo e molto altro nel nuovo appuntamento di giovedì 22 agosto, in onda su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40