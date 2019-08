Appuntamento con le anticipazioni della soap Una vita, relative a ciò che andrà in onda su Canale 5 venerdì 9 agosto a partire dalle 13:40. Ad Acacias farà ritorno il detective Riera, ferito e con cattive notizie per Blanca e Diego. L'uomo, infatti, racconterà di non essere ancora riuscito a rintracciare il piccolo Moises, rivelando di essersi imbattuto nel corpo senza vita del dottor Pallero, sospettato di essere complice di Ursula nel rapimento del bambino.

Intanto Arturo continuerà a nascondere la verità sulla sua prossima cecità a Silvia. Infine Felipe sarà al corrente di importanti novità sul figlioletto scomparso di Blanca e Diego.

Una Vita trama del 9 agosto: Riera ferito dopo un agguato, nessuna traccia di Moises

Brutte notizie per Blanca e Diego anche nel prossimo episodio della soap iberica in onda venerdì 9 agosto. Infatti la coppia apprenderà da Riera che il misterioso dottor Pallero è morto assassinato in seguito ad un agguato nella sua casa.

Tra l'altro, il bambino che era con lui risulterà svanito nel nulla, anche se non vi sarà la certezza che possa trattarsi realmente di Moises.

Riera, ferito e in cattive condizioni fisiche dopo essere stato assalito sulla via del ritorno, verrà accudito da Diego, Blanca e Carmen. Antonito, rientrato dalla Francia, non crederà alla versione dei domestici in merito all'alluvione a Naveros del Rio, ma nonostante ciò deciderà comunque di reggere il gioco ai dipendenti.

Spoiler Una Vita: Arturo non parla a Silvia della sua malattia, Felipe ha novità su Moises

Continuerà anche nelle prossime puntate il dramma personale del colonnello Valverde, il quale persisterà nel non voler mettere a corrente Silvia (tornata dal viaggio in Italia) della verità.

Rosina nel frattempo sarà preoccupata per Jacinto, il quale dimostrerà ancora una volta di non sopportare la vita di città, e soffrirà di nostalgia per il suo paese e le sue pecore.

Felipe informerà Diego del fatto che il commissario Mendez sembra aver trovato il bambino tenuto in custodia dal defunto dottor Pallero. Riusciranno Blanca e Diego a ritrovare finalmente il piccolo Moises?

Questo e molto altro nel doppio appuntamento di venerdì 9 agosto, in onda a partire dalle 13:40 su Canale 5. La soap iberica verrà trasmessa anche nella settimana a cavallo del Ferragosto. Infine ricordiamo che sul sito Mediaset Play è possibile rivedere le puntate già andate in onda sul piccolo schermo, oltre ad una serie di clip che mostrano i momenti salienti di ogni singolo episodio.