La soap opera Una vita continua a coinvolgere numerosi telespettatori ogni giorno. Le puntate spagnole ci rivelano grossi colpi di scena. Mauro San Emeterio tornerà ad Acacias 38, ma da solo. L'ispettore della polizia spagnola era andato a vivere in Francia con la sua amata Teresa Sierra.

La donna era anche in dolce attesa. Mauro porterà con sé una notizia terribile: la morte sia del suo bambino che della moglie.

La verità sulla vicenda verrà raccontata a Felipe dallo stesso Mauro con grande dolore. Nel frattempo tutti i vicini si meraviglieranno di vederlo di nuovo per le strade di calle Acacias.

Teresa ed il suo bambino sono morti

Le future puntate della soap opera spagnola Una vita ci anticipano che Mauro si recherà subito a casa di Felipe. L'avvocato di Acacia 38 sarà il primo a conoscere ciò che è accaduto alla famiglia dell'ispettore.

Subito dopo l'arrivo dei due giovani in Francia, Teresa ha partorito il frutto del loro amore. Purtroppo il piccolo non ce l'ha fatta e li ha lasciati dopo la sua nascita.

Le disgrazie non sono ancora terminate. Infatti, Mauro racconterà all'amico che una notte dei malviventi sono entrati in casa. Avevano intenzione di rubare qualcosa e Teresa è rimasta loro vittima. Infatti, la situazione è presto degenerata e i delinquenti hanno sparato alla povera maestra dei colpi di arma da fuoco in pieno petto.

Pertanto, scopriremo che l'ispettore deciderà di iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Rientrerà nella soap con l'intenzione di fare chiarezza sulla nuova dark lady del celebre quartiere, Donna Ursula Dicenta. La madre di Blanca avrà nuovi loschi e terribili piani in mente, che metteranno in pericolo l'amico di Mauro e la sua fidanzata.

Un nuovo capitolo: Ursula contro la fidanzata di Felipe

Nella serie televisiva entreranno nuovi personaggi.

Tra questi ci saranno Genoveva e Marcia, rispettivamente la vedova di Samuel e la domestica di Felipe. La prima vorrà vendicarsi con i vicini della morte del marito. Lo farà alleandosi con Ursula Dicenta, intenzionata ad avere potere su tutto il quartiere. Genoveva si innamorerà follemente dell'avvocato del quartiere, ma quest'ultimo non ricambierà.

Marcia sarà assunta da Ursula per spiare i movimenti dell'ex marito di Celia.

Tuttavia, i due si innamoreranno perdutamente. Il cattivo rapporto tra Genoveva e Marcia sarà aggravato dal rifiuto dell'uomo verso la prima. Così la vedova di Samuel escogiterà diversi piani per poter cadere tra le braccia di Felipe e sbarazzarsi della sua domestica. Intanto potrà avvalersi dell'aiuto della terribile antagonista Ursula Dicenta.