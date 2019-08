Sabato 24 agosto, su Rete 4, andrà in onda una nuova puntata serale della soap Una vita, che come sempre riserverà ai numerosissimi fan emozioni e colpi di scena. Ad Acacias, infatti, Ursula sembrerà sempre di più sull'orlo della follia, grazie anche a Blanca, Samuel e Diego che stanno facendo di tutto per far pagare alla dark lady le sue malefatte, facendola passare per pazza. Il loro piano sembrerà procedere al meglio, dato che l'ex istitutrice arriverà persino a minacciare di togliersi la vita.

Subito dopo, però, la donna tenterà d'impietosire la figlia Blanca, la quale non cadrà nel tranello della madre. Intanto Flora confesserà a Peña tutto il suo amore durante una visita in carcere e li dichiarerà che farà di tutto per farlo uscire dalla prigione.

Anticipazioni Una Vita del 24 agosto: Ursula, fuori di sé, minaccia di uccidersi

Nel corso del nuovo appuntamento serale di Una Vita, in onda su Rete 4 a partire dalle 21.15 circa, la Dicenta andrà a casa di Rosina e in preda a una crisi di nervi minaccerà di uccidersi.

Ursula sarà ossessionata dal piccolo Moises e tenterà di capire dove sia nascosto. Diego e Samuel avranno il timore che la dark lady stia fingendo la sua disperazione al solo scopo d'impietosire Blanca. La Dicenta infatti, durante un colloquio con la figlia, le racconterà del suo duro passato, nel tentativo di convincerla a rivelarle dove sia nascosto il picco Moises. Blanca, fortunatamente, non cadrà nella trappola e inveirà contro la madre, accusandola di essere solo una manipolatrice.

Una Vita: Flora dichiarerà il suo amore a Peña, Ursula minaccerà Samuel

Silvia tenterà di convincere Arturo a raccontare ai vicini la sua malattia, ma il colonnello le dirà di aver bisogno di altro tempo. Trini, intanto, scoprirà che Antoñito sta fingendo di aver male al ginocchio per avere il tempo di ultimare la sua invenzione. Ursula rivelerà a Fabiana che Carmen ha una relazione con Riera e subito dopo si metterà sulle tracce di Samuel.

Quando lo incontrerà, la dark lady lo minaccerà di rivelare tutta la verità al commissario Mendez.

Flora, nel frattempo, andrà a far visita a Peña in carcere e qui gli confesserà tutto il suo amore, dichiarando che farà di tutto per farlo uscire dalla galera. Grazie a Felipe, poi, Flora e Iñigo scopriranno che il vero Cervera ha deciso di lasciare a loro la pasticceria

Molti colpi di scena attendono i fan di Una vita anche nella puntata serale di sabato 24 agosto, in onda su Rete 4 a partire dalle 21.15 circa.

Da lunedì 26 agosto, invece, la soap iberica tornerà nella consueta collocazione delle 14.10 su Canale 5, subito dopo la messa in onda del nuovo episodio di Beautiful.