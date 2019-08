Una nuova ed emozionante puntata della soap Una vita attende i fan nel pomeriggio del 29 agosto su Canale 5 nel consueto orario delle ore 14,10.

Ursula, dopo aver quasi portato alla follia Blanca, sarà vittima del suo stesso gioco e, grazie alla ricomparsa dell'anziano padre chiamato da Samuel, sarà internata in manicomio. Finalmente Blanca e Diego, saranno liberi di progettare la loro vita insieme al piccolo Moises e mediteranno di lasciare Acacias.

Prima di ciò però, Blanca deciderà di portare il figlio da Ursula, in modo che la madre lo possa vedere un'ultima volta.

Silvia intanto, sarà preoccupata per il colonnello Valverde, il quale si rifiuterà di sottoporsi ad un intervento che potrebbe ridargli la vista.

Una vita, spoiler: Ursula in manicomio

Nel corso del nuovo episodio, Ursula finalmente pagherà per tutte le sue malefatte. Il piano ideato dai fratelli Alday e da Blanca per farla impazzire sembrerà essere andato a buon fine, grazie anche all'intervento dell'anziano padre della Dicenta, giunto improvvisamente ad Acacias.

Proprio l'uomo, interverrà affinché la figlia venga rinchiusa in un ospedale psichiatrico e così, vedremo che la dark lady verrà portata via con la camicia di forza davanti a tutti gli abitanti del quartiere. La vendetta di Blanca e degli Alday giungerà al termine dopo che i protagonisti sveleranno a tutti i vicini, tutti i crimini di cui si è macchiata Ursula, compreso il rapimento del piccolo Moises.

Una vita, spoiler del 29 agosto: Blanca porta Moises da Ursula

Dopo che la madre è stata internata in manicomio, Blanca si renderà conto di essere rimasta sola, dato che, come sappiamo, anche la gemella Olga è morta da tempo. La giovane si farà quindi prendere da un senso di pietà nei confronti di Ursula, decidendo di andarla a trovare in ospedale portando con sè il piccolo Moises.

Blanca e Diego nel frattempo, avranno intenzione di lasciare Acacias per sempre, mentre Arturo si rifiuterà di sottoporsi all'intervento chirurgico che potrebbe ridargli la vista.

Silvia sarà sempre più preoccupata per il suo amato e non saprà come fare per convincerlo.

Ad Acacias intanto, farà il suo ritorno Lucia, ma la donna non sa che la cugina Celia è partita alla volta dell'Inghilterra per trovare Tano. Sarà quindi Felipe a raccogliere alcune confidenze di Lucia e che saranno estremamente importanti nel prosieguo delle puntate.

Questo è molto altro nel nuovo episodio di Una vita in onda giovedì 29 agosto su Canale 5 a partire dalle 14,10 e dove conosceremo tutti gli sviluppi riguardanti il ricovero di Ursula.

Ricordiamo infine che è possibile rivedere le puntate già trasmesse sul sito Mediaset Play.