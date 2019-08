Appuntamento con le anticipazioni della soap iberica Una vita, riguardanti in particolare ciò che accadrà gli episodi in onda su Canale 5 martedì 6 agosto, a partire dalle 13.40; ricordando che da oggi e per le prossime tre settimane, la soap ideata da Aurora Guerra andrà in onda con un doppio appuntamento, fino alle 14.40 circa.

Ad Acacias Diego sarà più determinato che mai a mettersi sulle tracce del padre, chiedendo l’aiuto di Samuel, ignaro del fatto che proprio il fratello abbia assassinato il genitore.

Dopo il tentato suicidio di Arturo, Augustina informerà Felipe della situazione del colonnello e sarà proprio l'avvocato a esortare l’amico a raccontare tutta la verità a Silvia.

Una vita, spoiler del 6 agosto: Diego chiede aiuto a Samuel per ritrovare Jaime

Anche nel prossimo appuntamento della soap iberica continueranno gli intrighi e i sotterfugi, in particolare quelli che riguardano Samuel, il quale sarà nel panico dopo che Diego lo ha informato di voler rintracciare il padre.

Temendo che venga scoperta la sua colpevolezza riguardante l'assassinio del padre, Samuel fingerà di voler aiutare il fratello, ma non sarà affatto facile. Diego, infatti, ha scoperto che Jamie non si trova nella clinica Svizzera, come invece gli avevano riferito Ursula e Samuel e chiederà spiegazioni proprio a quest’ultimo. il quale continuerà a fingere, mostrandosi preoccupato e dichiarando di voler chiedere l’aiuto di Felipe per ritrovare il genitore e riportarlo sano e salvo ad Acacias.

Arturo e il dramma dopo il tentato suicidio

Felipe si troverà anche a risolvere la questione legata al colonnello Valverde, il quale ha tentato il suicidio (quest'ultimo sventato dalla domestica Augustina, che ha tolto i proiettili dall'arma da fuoco). Informato dell'imminente cecità di Arturo, l’avvocato cercherà di convincere l’amico a non farsi sopraffare dagli eventi e a raccontare la verità a Silvia.

Valverde sembrerà accettare il consiglio di Felipe, ma racconterà alla sua amata un sacco di bugie. Ad Acacias, intanto, arriverà la cugina di Celia, Silvia, la quale stringerà subito amicizia con Samuel, mentre Pena sorprenderà Inigo e Leonor mentre si scambiano un bacio. L’uomo, prendendo l’occasione al balzo, vorrà usare questo fatto come arma di ricatto verso i due innamorati, in modo da ottenere il loro appoggio.

Questo e molto altro nella puntata di martedì 6 agosto, a partire dalle 13.40 su Canale 5, dove i fan di Una Vita scopriranno se Samuel riuscirà ancora a ingannare il fratello sulla morte del padre. Gli episodi precedenti della soap, sono tutti disponibili sulla piattaforma online Mediaset Play.