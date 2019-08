Nuovi e appassionanti episodi di Una vita attendono i fan della soap iberica anche nella giornata di giovedì 8 agosto a partire dalle 13,40 su Canale 5, dove vedremo come Ursula stia tentando di riappacificarsi con vicini, organizzando un pranzo a casa sua. L'intento della perfida dark lady, è quello di rientrare nelle grazie degli abitanti di Acacias, dopo gli ultimi accadimenti con la figlia Blanca.

Intanto Riera, riuscirà a scoprire dove si trova il misterioso dottor Pallero, ma quando giungerà a destinazione, troverà il medico privo di vita e nessuna traccia del piccolo Moises.

Una vita spoiler: Riera sulle tracce del dottor Pallero e del piccolo Moises

Grazie alla misteriosa lettera scritta da Ursula ed intercettata da Carmen, Riera è riuscito a scoprire l'indirizzo di un certo dottor Pallero.

Certo che il medico sia responsabile e complice di Ursula nel rapimento di Moises, si dirigerà a casa sua ma, al suo arrivo, troverà il medico privo di vita. Oltre a ciò, non vi sarà nessuna traccia nemmeno del figlio di Blanca. Che fine avrà fatto il bambino? Intanto ad Acacias, faranno ritorno i Palacios: al loro rientro sorprenderanno i domestici in casa loro, intenti a riordinare del cibo. Colti in fragrante, i domestici si giustificheranno dicendo che il cibo serviva per gli abitanti di Naveros, colpiti da una inondazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Una vita anticipazioni dell'8 agosto: Arturo riceve una lettera della figlia Elvira

Intrighi e sotterfugi continueranno a tenere compagnia ai fan di Una vita anche nei prossimi episodi inonda il prossimo 8 agosto, dove, stando agli spoiler, vedremo che Ursula parlerà con donna Susana e Rosina al fine di organizzare un pranzo a casa sua per riappacificarsi con i vicini. Cosa avrà in mente la perfida dark lady?

Intanto Carmen farà una sorprendente scoperta, trovando una valigia appartenente proprio alla Dicenta piena zeppa di denaro. Flora nel frattempo, tenterà di convincere Inigo a dare una mano a Pena, ma il fratello non vorrà sentire ragioni, mentre Celia riceverà una lettera dallo zio che la informerà che Lucia è fuggita da casa. Anche Arturo riceverà una missiva dalla figlia Elvira e leggendola, capirà che nulla è perduto e che potrebbe ancora recuperare il rapporto con la figlia.

Questo e molto altro nel prossimo appuntamento di Una vita in onda giovedì 8 agosto a partire dalle 13,40 su Canale 5, ricordando che, questa settimana, la soap opera iberica va in onda sino alle 14,40. Nessuna pausa estiva per la telenovela ideata da Aurora Guerra, che terrà compagnia ai numerosissimi fan anche nella settimana di ferragosto. Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset Play è possibile rivedere le puntate già trasmesse oltre a numerose clip riguardanti i momenti più significativi di ogni episodio.