Tornano le anticipazioni riguardanti il nuovo appuntamento serale della soap Una vita in onda su Rete 4 il prossimo 10 agosto a partire dalle 21:15 e dove vedremo gli sviluppi riguardanti le ricerche del piccolo Moises. Riera infatti, tornato ferito e malconcio dal paese del dottor Pallaro, non sarà ancora riuscito a ritrovare il figlio di Blanca e Diego: quest'ultimo, all'insaputa della sua amata, deciderà di mettersi alla ricerca del bambino da solo.

Intanto Ursula, nel corso del pranzo organizzato per riavvicinarsi ai vicini, farà una sorprendente rivelazione riguardante l'abuso subito da giovane e dal quale sono nate le figlie Blanca e Olga.

Una vita, spoiler di sabato 10 agosto: Ursula confessa di aver subito un abuso

Nuove e avvincenti puntate di Una Vita attendono i telespettatori sabato 10 agosto a partire dalle 21,15 su Rete 4, dove vedremo come Ursula tenterà di ingraziarsi nuovamente i vicini dopo le recenti vicissitudini con la figlia Blanca.

Quest'ultima, grazie all'insistenza di Diego, alla fine accetterà di presenziare al pranzo, dove la dark lady farà una sconcertante rivelazione. Di fronte agli invitati infatti, la Dicenta rivelerà di essere stata violentata quando era in gioventù e come, da tale violenza, siano nate le gemelle Blanca e Olga. Sarà per tale motivo quindi, che Ursula nutrirà sentimenti contrastanti verso la figlia, la quale verrà in questo modo a scoprire la verità sulla sua nascita. Quanto rivelato da Ursula sarà la verità o solo uno stratagemma per coprire tutte le malefatte del passato?

Anticipazioni puntata serale del 10 agosto: Diego sulle tracce di Moises trova un cadavere

Mentre Blanca è al pranzo a casa della madre, Diego deciderà di giocarsi il tutto per tutto e di ritrovare per conto proprio il piccolo Moises. Mentre Riera cercherà di fargli cambiare idea senza successo, il maggiore degli Alday si metterà sulle tracce del bambino, seguendo alcune indicazioni fornite da Felipe.

Giunto sul luogo indicato dall'avvocato, Diego non troverà il figlio, ma il cadavere di un uomo. Di chi sarà il corpo senza vita ritrovato da Diego? Ad Acacias intanto, un altro colpo di scena sconvolgerà le vite di Leonor e Inigo. Nel quartiere faranno il loro arrivo Eva e il piccolo Nacho, il quale getterà le braccia al collo del Cervera chiamandolo padre. Sembrerà infatti che Inigo abbia tenuto nascosto il fatto di essere sposato e di essere padre, anche se l'uomo cercherà in tutti i modi di negare il fatto.

Appuntamento con le nuove puntate di Una Vita sabato 10 agosto su Rete 4 dove i fan della soap iberica potranno seguire tutte le novità riguardanti i protagonisti di Acacias 38, ricordando che la telenovela andrà in onda, senza interruzione, anche nella settimana a cavallo di ferragosto.