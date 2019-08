Sabato 31 agosto a partire dalle 21,15 su Rete 4, andrà in onda un nuovo episodio serale di Una vita, dove vedremo come proseguiranno le vicende degli abitanti di Acacias.

Dopo che Ursula è stata rinchiusa in manicomio, Blanca si dispiacerà nel vedere la madre ridotta in quello stato, mentre progetterà con Diego di lasciare il quartiere. Durante un incontro in manicomio con Ursula, Samuel confesserà alla dark lady, di voler impedire che la sua ex moglie si allontani, dichiarando di essere disposto ad uccidere il piccolo Moises per raggiungere il suo scopo.

Il colonnello Valverde intanto, dopo aver inizialmente rifiutato di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico per recuperare la vista, sembrerà aver cambiato idea.

Una vita, anticipazioni: Blanca e Diego vogliono lasciare Acacias

Una nuova ed appassionante puntata della soap iberica andrà in onda il prossimo 31 agosto su Rete 4: i fan assisteranno al dramma del colonnello Valverde che, giorno dopo giorno, sta perdendo la vista.

Ormai l'uomo è quasi completamente cieco e Silvia, nel tentativo di aiutarlo, ha contattato un medico, il quale si è dichiarato disposto ad operarlo per fargli recuperare la vista.

Se inizialmente Arturo sembrerà irremovibile rifiutando l'operazione, nel corso del nuovo episodio, cambierà idea e darà il suo consenso. Blanca intanto, seppur sofferente per le condizioni della madre, progetterà di lasciare Acacias per ricominciare una nuova vita con Diego e il piccolo Moises.

Serale del 31 agosto: Samuel vuole uccidere Moises

Continuano le emozioni per i fan di Una vita che, nella puntata serale di sabato, vedranno un nuovo cambio di atteggiamento da parte di Samuel. Il giovane Alday infatti, andrà a trovare Ursula in manicomio e qui le confesserà di aver intenzione di uccidere il piccolo Moises per impedire la partenza di Blanca. Samuel sembrerà fuori di senno anche quando chiamerà una prostituta molto somigliante all'ex moglie, facendole indossare i suoi vestiti, salvo poi cambiare idea e allontanarla senza aver consumato.

Successivamente, in vista della partenza, Diego e Samuel divideranno in parti uguali il patrimonio degli Alday, mentre Felipe organizzerà una cena per salutare Blanca e Diego prima che lascino Acacias. Donna Susana intanto, proporrà a Ramon di rilevare la Deliciosa, in quanto riterrà Inigo e Flora non idonei al compito, proponendogli inoltre, di affidarla eventualmente ad Antonito e Lolita dopo le nozze.

Una nuova puntata che lascerà con il fiato sospeso i fan di Una vita e che verrà trasmessa a partire dalle ore 21,15 su Rete 4. Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset Play, è possibile rivedere tutte le puntate già andate in onda.