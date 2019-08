Grazie alle anticipazioni di Una vita scopriamo che Diego troverà il corpo senza vita del padre. Non solo, l'unica persona che potrebbe essere incriminata per l'omicidio paterno è Samuel. Le Guardie arresteranno quindi il minore degli Alday. Esteban giurerà al Colonnello Valverde che non gli avrebbe messo i bastoni tra le ruote con Silvia. La donna però verrà sequestrata. Lucia, la cugina di Celia, tornerà a Salamanca per mettere fine a ogni contrasto con Joaquin

Una Vita anticipazioni 12 - 17 agosto: Ramon sarà padrino della festa patronale

Iñigo scoprirà che Peña ha complottato per fare giungere ad Acacias Eva e Nacho.

Nonostante le giustificazioni date a Leonor, ella non gli crederà. Cesareo sostituirà Paquito come vigilante notturno, mentre Ursula chiederà a Carmen di predisporre e sistemare le sue valigie. Diego tornerà invece ad Acacias e racconterà all'amata Blanca che il padre Jaime è morto.

Il Colonnello Arturo non sarà al corrente del rapimento di Silvia e si stupirà che ella non si sia recata alla cena organizzata per lei.

Trini riferirà a Ramon che Cabrahigo lo vorrebbe al suo fianco, in veste di padrino. Il suo compito sarebbe di preparare un discorso.

Diego, davanti a tutti, accuserà Ursula di essere colpevole di plagio verso Samuel. Ecco il motivo per cui il giovane Alday ha ucciso l'anziano padre. Gli inservienti della soffitta vorrebbero festeggiare l'arrivo di Cesareo che però non sarà d'accordo. Ramon, vista la moglie così entusiasta, accetterà il ruolo di padrino alla festa del patrono di Cabrahigo.

Lucia sta per andarsene da Acacias

Arturo chiederà a Liberto di parlare con Esteban. Il Colonnello infatti temerà che il sequestro dell'amata Sivia sia stato programmato. Lucia annuncerà ai coinquilini che sta per andarsene da Acacias, mentre Blanca rivelerà a Leonor dell'arresto di Samuel.

Leonor vedrà Peña pagare Eva e capirà che Iñigo non le ha detto il falso. Silvia ha subito un rapimento, ed Arturo insieme a Esteban dopo avere letto una sua lettera di addio inizieranno le ricerche.

Diego si presenterà alla prigione per mostrare di disprezzare il fratello.

Samuel ricorderà che il fermacarte si trovava nella casa del padre mentre c'era Cristina Novoa, successivamente alla morte del genitore. Il giovane Alday chiederà a Liberto di poter entrare nel ricco appartamento di Ursula per trovare una foto della falsa suora, unica possibilità di tornare in libertà.

Flora, per difendere Pena, colpirà la testa dell'Indiano, che risulterà ferito in modo grave.

Samuel potrà assistere al funerale di Jaime. Eva confesserà a Leonor che Peña l’ha assoldata affinché si finga sposata con Iñigo. Quest'ultimo non è il papà del piccolo Nacho. Esteban troverà il modo per ritrovare Silvia, rapita da Blasco. Egli è stato sedotto dalla donna che dieci anni prima l'ha fatto arrestare per traffici illegali.

Ursula ucciderà Carmen

Carmen affronterà Ursula, ma la Dicenta la pugnalerà al ventre.

Samuel, ormai libero dalla prigione, soccorrerà la domestica morente. Diego chiederà al fratello di perdonarlo per averlo giudicato male.

Leonor chiederà a Felipe di occuparsi della difesa di Flora, ritenuta colpevole di avere ucciso l’Indiano. Mendez sarà in pensiero per la giovane, mentre Ursula invece si nasconderà con il piccolo Moises.