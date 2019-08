Tornano le anticipazioni giornaliere riguardanti la soap iberica Una vita e riguardanti in particolare ciò che accadrà nella nuova puntata in onda martedì 20 agosto a partire dalle 13,40 su canale 5. Blanca e Diego, dopo essere riusciti a rintracciare il piccolo Moises, riusciranno a portare il figlio a casa Alday. Ursula nel frattempo, tornata alla pensione, si accorgerà della scomparsa del nipote e non la prenderà affatto bene. Intanto Inigo, farà di tutto per tentare di far scarcerare la sorella, accusata dell'assassinio dell'Indiano.

Una vita, spoiler: Moises in salvo tra le braccia di Blanca e Diego

Nel corso del nuovo episodio di Una vita, i fan della soap iberica potranno assistere finalmente al ricongiungimento di Blanca e Diego con il loro bambino. Moises infatti è stato ritrovato e tratto in salvo dai genitori, che lo hanno liberato di fatto dalle grinfie di Ursula. Quest'ultima che, come sappiamo, si era nascosta con il piccolo in un pensione: non appena scoprirà che il nipote è sparito andrà su tutte e le furie e solo con il prosieguo delle puntate scopriremo le intenzioni della perfida dark lady.

Intanto Blanca, al settimo cielo per aver ritrovato Moises, si recherà a far visita a Carmen in ospedale, per poterla ringraziare per tutto ciò che ha fatto. Quando entrerà nella stanza però troverà il letto vuoto e si preoccuperà per le sorti della domestica.

Anticipazioni Una vita del 20 agosto: Inigo fa di tutto per scagionare Flora

Ad Acacias intanto, dopo la sua liberazione, Silvia si renderà conto che Arturo sta diventando cieco e tenterà in tutti i modi di farsi dire la verità dall'uomo il quale però continuerà a mentire alla sua amata nel timore che la donna possa rimanere con lui solo per compassione.

Il colonnello inoltre chiederà ad Esteban di convincere la Reyes ad accompagnarlo nel suo viaggio in Groenlandia in modo da allontanarla da lui. Inigo intanto chiederà aiuto a Felipe per far uscire dal carcere Flora, ma l'avvocato respingerà la proposta del Cervera di corrompere Cesareo affinché testimoni il falso. Felipe invece chiederà aiuto ad Antonito, affinché scopra dove si sia nascosto Pena, per convincerlo ad auto accusarsi e scagionare quindi Flora.

Rosina tenterà invece di convincere la figlia Leonor ad interrompere la sua relazione con Inigo, ma la giovane Hidalgo non vorrà sentire ragioni.

Intrighi e colpi di scena terranno i fan di Una vita con il fiato sospeso anche nella puntata del prossimo 20 agosto, in onda su canale 5 a partire dalle 13,40. Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.