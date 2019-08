Proseguono le avventure dei protagonisti della soap opera spagnola, 'Una vita' capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 5 fino a venerdì 10 agosto, svelano che Arturo si rassegnerà all'estremo gesto di togliersi la vita. Il colonnello potrà godere della vicinanza della domestica che informerà Felipe del malessere avvertito dal Valverde, vicino alla cecità.

Susana incontrerà Pena, pretendendo da lui che venga riaperta la Deliciosa. Diego sarà stanco della prepotenza di Ursula, pensando che l'unica persona in grado di arginare la forza della dark lady sia Jaime. Il giovane Alday deciderà di mettersi in contatto con il padre, in modo da fermare le intenzioni della madre di Blanca: si renderà conto, però, che non sarà un'impresa facile riuscire nel proprio intento.

Pena decide di raccontare la verità a Inigo e Flora riguardo alla presenza dell'indiano

Samuel, dal canto suo, sarà a conoscenza della morte del padre ma deciderà di non mettere al corrente della situazione il fratello: la sua intenzione sarà quella di fermare il piano di Diego. Riera chiederà a Carmen di procurargli la lettera scritta da Ursula per scoprire cosa stia nascondendo la madre di Blanca.

Felipe farà una proposta a Celia per chiederle di fare una visita a Tano: proverà, quindi, a cercare di convincere la giovane donna. Pena sarà pronto per raccontare la verità a Flora e Inigo, ai quali svelerà di essersi comportato in questo modo in quanto ricercato da un indiano, intenzionato a ucciderlo. Il motivo di queste intenzioni è dovuto al fatto che Pena si è macchiato del furto di una statuetta indù nel corso di un viaggio.

L'arrivo di una donna nel quartiere di Acacias

Carmen vedrà complicarsi il suo piano in quanto non riuscirà a prendere la lettera di Ursula per via del ritorno improvviso della moglie di Jaime. Gli indizi porteranno la domestica a comprendere che si tratta di una lettera indirizzata al dottor Pallero: la donna cercherà di capire il motivo di questo contatto. Inigo e Leonor decideranno di non impegnarsi nel dare un aiuto concreto a Pena: crederanno, pertanto, che sia arrivato il momento di andarsene da Acacias.

Flora avrà un ruolo rilevante nel far cambiare idea al fratello e si dimostrerà intenzionata a dare il dovuto supporto al vero Cervera. Pena assisterà al bacio tra Leonor e Inigo e comincerà a ricattare i due, pur di ottenere assistenza dalla coppia. Carmen verrà a conoscenza del contenuto all'interno della valigetta di Ursula ovvero la presenza di molto denaro. Leonor, Inigo e Flora saranno in procinto di lasciare il quartiere ma arriverà Eva, una donna presentatasi ad Acacias come la moglie del Barbosa.