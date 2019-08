Nuove anticipazioni settimanali della nota soap opera spagnola nata dalla penna di Aurora Guerra, "Una vita", meglio conosciuta in patria con il titolo di "Acacias 38". Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono agli episodi che andranno in onda in Italia dal 26 al 31 agosto, su Canale 5 e Rete 4. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno all'ingresso in manicomio di Ursula, alla cecità di Arturo e al trasferimento di Blanca e Diego alla Huelva.

Mendez farà rinchiudere Ursula in manicomio

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che Arturo racconterà ai suoi vicini che, entro breve tempo, sarà completamente cieco. Nel frattempo, Silvia confiderà a Felipe di essere riuscita a trovare un medico capace di curare la cataratta del Colonnello. Flora andrà a trovare Pena in prigione per cercare di infondergli un po' di speranza. Blanca e Samuel pagheranno il padre di Ursula per convincerlo ad andare a trovare la figlia.

Giunto lì, l'uomo non mostrerà alcuna pietà nei confronti della figlia e ordinerà a Mendez di farla internare d'urgenza in manicomio. Flora chiederà a Felipe di difendere Pena di fronte alla legge. Il medico rintracciato da Silvia, il dottor Taronji, consiglierà ad Arturo di operarsi agli occhi. Flora ed Inigo prepareranno al meglio La Deliciosa, in vista della sua prossima riapertura. Poco prima che Ursula venga condotta in manicomio, Blanca si recherà da lei e le farà capire che Moises è ancora vivo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Lolita litigherà con Antonito a causa del progetto del "tergilune". Ursula verrà portata via da casa con la camicia di forza sotto gli occhi dei suoi vicini di casa, che assisteranno attoniti alla scena. Arturo non accetterà il consiglio del nuovo medico e rifiuterà di operarsi agli occhi.

Riera troverà informazioni su Muniz

Blanca racconterà ai vicini di casa di Ursula, che la donna è stata trasportata in manicomio perché ha rapito il piccolo Moises.

Inigo si opporrà all'idea di Flora di vendere La Deliciosa per finanziare la difesa legale di Pena. Blanca e Diego decideranno di trasferirsi alla Huelva. Samuel si recherà in manicomio per rivelare ad Ursula di voler uccidere Moises. Lucia farà ritorno a calle Acacias dopo aver trascorso diverso tempo a Salamanca. Susana chiederà a Ramon di fare una cospicua offerta per acquistare la Deliciosa. Samuel e Diego si divideranno l'eredità di Jaime, mentre Blanca deciderà di partire per un viaggio.

Inigo rifiuterà l'offerta fatta da Ramon, facendo capire a tutti che la sua pasticceria non è in vendita. Riera informerà Diego di aver trovato alcune importanti informazioni su Muniz, l'uomo che assaltò la carrozza in cui viaggiavano lui e Blanca. Felipe si incaricherà della difesa legale di Pena, cercando di trovare il modo più semplice per farlo uscire di prigione. Diego confronterà la scrittura delle false lettere di Jaime con quella dei documenti della successione ereditaria e si renderà conto che tutti e due i testi sono stati scritti da Samuel.