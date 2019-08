Le anticipazioni degli episodi italiani di fine agosto 2019, dicono che ancora una volta uno dei protagonisti della soap opera “Una vita” darà filo da torcere alla coppia formata da Blanca Dicenta e Diego Alday. Si tratta di Samuel, che non appena non avrà più tra i piedi la malvagia matrigna Ursula (poiché finirà in manicomio), dimostrerà di essere ancora ossessionato dalla moglie. Il figlio minore del defunto Jaime, quando verrà messo al corrente dell’imminente partenza dei genitori di Moises, preparerà uno dei suoi stratagemmi per impedire alla coppia di abbandonare Acacias 38. Purtroppo il piano di Samuel coinvolgerà in prima persona il piccolo Alday.

Arturo deciso a farsi operare, Ursula viene ricoverata in sanatorio

Nelle puntate che i telespettatori avranno modo di vedere sulla rete ammiraglia Mediaset gli ultimi giorni del mese di agosto, il colonnello Arturo, su consiglio di Silvia, deciderà di essere sincero con tutti i vicini. Il Valverde Senior, infatti, rivelerà che presto perderà completamente la vista a causa della cataratta. Il padre di Elvira, grazie a Felipe e alla sua amata che lo incoraggeranno a non arrendersi, sarà addirittura intenzionato a farsi operare da un famoso oculista con l'obiettivo di non diventare cieco.

Intanto Ursula, a causa di Samuel che farà giungere ad Acacias 38 il suo malvagio padre Koval, verrà internata in un istituto psichiatrico. Blanca e Diego, dopo essersi sbarazzati finalmente dell’ex istruttrice, dimostreranno a tutti gli abitanti che loro figlio Moises è vivo. Inoltre i due genitori smaschereranno la darklady spiegando tutto ciò che è successo nella loro famiglia nel corso delle ultime settimane.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Diego e la cognata riveleranno che Ursula aveva sottratto il frutto del loro amore sin dalla nascita. Successivamente Felipe accetterà su richiesta di Flora di difendere Pena, che si troverà in prigione dopo essersi assunto la responsabilità dell’omicidio dell’indiano.

Antonito finge di stare male, Samuel deciso a far soffrire Blanca e Diego

Nonostante ciò, la pasticciera non sarà affatto serena, poiché, non avendo il denaro necessario per poter pagare l’avvocato, si vedrà costretta a vendere La Deliciosa.

La situazione diventerà ancora più complicata quando Susana inviterà Ramon a fare un’offerta per l’acquisto della cioccolateria. I Palacios, di ritorno da Cabrahigo, purtroppo avranno un incidente stradale, ma per fortuna soltanto Antonito si farà male ad una gamba. Per via delle ferite riportate, il primogenito di Ramon si prenderà delle ferie per non andare a lavorare, e coglierà l’occasione al volo per costruire delle spatole meccaniche utili per pulire i vetri delle automobili.

Trini, non appena scoprirà che il suo figliastro finge di stare ancora male, gli darà a disposizione soltanto pochi giorni per poter completare la sua invenzione. Nel contempo, Diego, dopo aver trovato un lavoro in una miniera situata a Huelva, preparerà il suo trasferimento con Blanca. Samuel, purtroppo, metterà nuovamente il bastone tra le ruote alla coppia, visto che quando verrà a conoscenza che i due innamorati sono intenzionati a rifarsi una nuova vita altrove, architetterà un piano per impedirgli di fuggire.

In particolare il minore degli Alday farà visita alla matrigna e le farà sapere che presto farà soffrire sua moglie e suo fratello.