Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Una vita, lo sceneggiato di Aurora Guerra giunto alla quinta stagione in Spagna. Nelle puntate in onda a breve su Canale 5, i telespettatori assisteranno ad una nuova tragedia. Ebbene sì, durante l'inaugurazione della Galleria degli Alday, un'esplosione provocherà morte e distruzione. Se Lucia Alvarado verrà salvata Padre Telmo, Trini Crespo e Liberto Seler subiranno le conseguenze maggiori. Entrambi saranno ricoverati in gravi condizioni, tanto che Ramon Palacios e Rosina Rubio non si staccheranno un attimo dal loro capezzale.

Una Vita: esplosione alla Galleria degli Alday

Le anticipazioni di Una Vita tratte dalle nuove puntate che avremo modo di vedere nelle prossime settimana annunciano un terribile colpo di scena riguardante Rosina e Liberto, una delle coppie più amate dello sceneggiato di La 1. Il nipote di Donna Susana, infatti, sarà ricoverato d'urgenza dopo essere rimasto vittima di un'esplosione. Tutto avrà inizio quando Samuel impegnerà quasi tutta l'eredità nella realizzazione della Galleria degli Alday, grazie all'amicizia con Lucia Alvarado.

Peccato che il loro sogno venga annientato da un attentato anarchico che provocherà tra l'altro una vera strage. L'edificio e il Seler saranno gravemente coinvolti nel crollo provocato dal vile atto.

Liberto e Trini feriti nell'attentato

Se Lucia sarà salvata dall'intervento di Padre Telmo, arrivato ad Acacias 38 per svolgere delle indagini sul passato misterioso di quest'ultimo, Trini Crespo e Liberto verranno ricoverati in clinica dove le loro condizioni appariranno gravissime. Qui i due saranno vegliati amorevolmente dalle rispettive famiglie, tra cui Rosina, Leonor e Ramos Palacios.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il Seler operato d'urgenza, Rosina in ansia

Le trame di Una Vita, in programma a breve in Italia, svelano che il dottor Higinio Baeza comunicherà a Rosina e sua figlia Leonor che Liberto dovrà essere sottoposto ad un delicato intervento per rimuovere l'edema celebrale. Un duro colpo per la Rubio che sprofonderà nella disperazione più totale. La donna, infatti, temerà di perdere per sempre il marito, tanto che sua figlia e la sarta Seler cercheranno di infonderle coraggio.

Fortunatamente Liberto riuscirà a superare la rimozione delle schegge conficcate nel cranio, grazie all'intervento del dottore Higinio Baeza, il quale dimostrerà di nascondere un segreto legato a Casilda. Nel frattempo Samuel cadrà in miserie dopo aver perso tutto il patrimonio mentre le guardie civili cercheranno di affidare alla giustizia il responsabile dell'esplosione che ha spezzato molte vite umane e il sogno dell'Alday.