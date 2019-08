Forti momenti di tensione in arrivo, negli episodi della soap “Una vita” in programmazione in Italia le prossime settimane. Le anticipazioni dicono che Samuel Alday continuerà ad ostacolare Blanca e Diego dopo avergli permesso di ricongiungersi con il figlio Moises. Il figliastro minore di Ursula, sequestrerà il nipote con l’intento di condurlo alla morte, dato che corromperà il dottor Guillen sapendo che è solito arricchirsi in un modo illecito, ordinandogli di far ammalare il bambino. Il marito della Dicenta Junior quando scoprirà che il medico gli ha voltato le spalle, tenterà di ucciderlo per averlo tradito.

Il rapimento di Moises, Blanca e il cognato rimandano la loro partenza

Samuel nelle puntate che il pubblico vedrà sulla rete ammiraglia Mediaset a breve, sarà di nuovo contro Diego e Blanca, dopo essersi tolto dai piedi la matrigna Ursula. A seguito della partenza di quest’ultima che finirà al manicomio per ordine del padre Koval, il minore degli Alday sequestrerà il nipote Moises, per impedire ai genitori del piccolo di rifarsi una nuova vita altrove.

Purtroppo Samuel farà finire in ospedale la piccola creatura, e non solo, dato che corromperà il medico Guillen per far ammalare gravemente il piccolo. In particolare il marito di Blanca non appena verrà a conoscenza che il dottore incaricato a curare il nipote si è impossessato abusivamente di alcuni farmaci con lo scopo di guadagnare dei soldi, approfitterà dell’occasione per ricattarlo. Il dottor Guillen molto impaurito dalle minacce di Samuel inizierà ad agire, visto che il figlio di Diego e Blanca farà i conti con la febbre alta e il vomito.

I genitori del bambino si vedranno quindi costretti a posticipare il loro trasferimento a Huelva, come desiderava il loro parente. Il medico verrà assalito dai sensi di colpa per il male fatto al bambino, dato che tenterà invano di convincere Samuel a non prendersela con la piccola creatura.

Samuel minaccia di morte Guillen, Diego si vuole vendicare

Il dottore dopo non essere riuscito a far cambiare idea al minore degli Alday deciderà di licenziarsi, e consegnerà Moises ad un collega eccellente per farlo curare.

Il figliastro minore di Ursula non appena scoprirà il tradimento di Guillen, minaccerà di ucciderlo puntandogli contro un’arma da fuoco. Per fortuna il fratello di Diego desisterà dal suo terribile intento grazie all’arrivo di Inigo. Il giorno seguente il medico corrotto da Samuel, farà i conti con il detective Riera, che gli porrà un interrogatorio. Il fidanzato di Carmen cercherà di scoprire se Guillen ha agito per conto del fratello di Diego.

Nonostante il dottore non gli darà nessuna risposta, l’investigatore non farà fatica a capire che l’uomo è stato ricattato da Samuel. In seguito il medico sempre disperato per aver fatto del male ad un bambino, rivelerà a Blanca e Diego che loro figlio si è ammalato per colpa di Samuel. La Dicenta Junior e il cognato avendo già scoperto tramite Riera che il loro parente è colui che ha fatto assaltare la loro carrozza quando erano in procinto di fuggire da Acacias 38, crederanno subito alla versione del dottore, e lo inviteranno a denunciare l’accaduto.

Per finire Diego vorrà farla pagare al fratello Samuel, che intanto perderà le staffe quando verrà a sapere che Moises è guarito.