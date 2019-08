Prosegue l’appuntamento con la soap opera Una vita sia in Italia che in Spagna. Le anticipazioni degli episodi in programmazione sulla rete televisiva La 1 TVE la settimana prossima, svelano che dopo il matrimonio di Carmen e Ramon che è stato festeggiato nella pensione di Fabiana e Servante per salvare l’attività dei due locandieri, ci saranno dei nuovi avvenimenti. Il Palacios dopo aver notato lo strano atteggiamento della moglie, crederà che gli stia nascondendo di essere in dolce attesa, senza sospettare affatto che a turbare la sua amata in realtà è sua nuora Lolita.

L’avvocato Felipe Alvarez Hermoso invece proprio quando dovrà rendere ufficiale la sua relazione amorosa con Marcia, sprofonderà nella disperazione totale. In particolare, la domestica scomparirà nel nulla senza lasciare nessuna traccia, e i sospetti del suo amato cadranno subito su Ursula Dicenta.

Il ritorno di Mauro, Il sospetto di Ramon

Le trame dei prossimi capitoli iberici che i telespettatori vedranno da lunedì 19 a venerdì 23 agosto 2018, segnalano che Lolita si lamenterà di Carmen per non aver terminato i compiti della giornata.

Intanto Genoveva incontrerà Felipe per aiutarlo a noleggiare la nave dal Marocco. Emilio e Cinta decideranno di fuggire insieme, rivelando il loro piano a Camino, e chiedendo aiuto a Jose per poter ottenere un lavoro in Argentina. Gli abitanti di Acacias 38 prenderanno un forte shock non appena rivedranno Mauro San Emeterio ritornare nel quartiere. Felipe accoglierà a casa sua l’ispettore, ed entrambi parleranno del loro difficile passato.

L’ex commissario purtroppo metterà al corrente l’avvocato della morte di sua moglie Teresa Sierra. Successivamente Antonito chiederà a Carmen di aprire il negozio di burro, mentre Lola pur avendo dormito male continuerà a tenere sotto controllo la suocera. Emilio dopo aver fatto sapere ad Antonito che presto si darà alla fuga con Cinta, apprenderà tramite Camino che Felicia ha chiamato Ledesma. Allo stesso tempo Carmen non oserà rivelare a Ramon che Lolita è insopportabile. Il padre di Antonito non appena si accorgerà dell’agitazione della moglie penserà che sia incinta.

Felipe devastato, la scomparsa di Marcia

Emilio dopo aver terminato i preparativi per la sua partenza a Buenos Aires, saluterà Cinta. Il giovane inoltre verrà a conoscenza che sua madre ha fatto una telefonata a Ledesma. Ursula e Genoveva lasceranno Acacias 38, mentre Ramon e Antonito si prometteranno di non svelare i loro sospetti sulla presunta gravidanza di Carmen. In seguito, Emilio dopo aver scoperto che Ledesma è tornato nel quartiere per sposare sua madre andrà su tutte le furie.

Cinta non appena verrà a conoscenza della nuova situazione del Pasamar, comunicherà ai suoi genitori che Emilio rimarrà nel paese iberico. Felipe devastato per la scomparsa di Marcia chiederà a Casilda di cercarla. Carmen dopo aver sopportato le continue provocazioni di Lolita finirà per esplodere sorprendendo Ramon con la sua reazione, visto che affronterà la nuora. Ledesma e Felicia durante una passeggiata per le strade di Acacias 38 metteranno al corrente le donne del loro impegno, destando dei sospetti, visto che nessuno crederà alla loro storia d’amore.

Per finire Ursula negherà all’Alvarez Hermoso di essere coinvolta con la sparizione di Marcia. L’ispettore Mauro inizierà a fare delle indagini senza riuscire a scoprire chi potrebbe aver rapito la nuova fiamma del suo amico. A quel punto Felipe inizierà a pensare che Marcia lo abbia abbandonato.