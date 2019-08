Continuano gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera Una vita. Le anticipazioni spagnole rivelano che, nelle puntate in onda dal 26 agosto al 1 settembre, saranno al centro delle trame Blanca e Diego. I due innamorati proseguiranno le ricerche del piccolo Moises e faranno ritorno in coppia nel quartiere di Acacias. Blanca avrà intenzione di fare i propri ringraziamenti a Carmen, ma non troverà la cameriera, che sembrerà essere scomparsa nel nulla.

Peggiorerà la posizione giudiziaria di Flora, che sarà costretta a rimanere in prigione e farà delle valutazioni per uscire dal carcere. La ragazza comprenderà che l'unica possibilità è di accusare Peña in modo da salvarsi la reputazione. Inigo proporrà a Felipe di servirsi di Cesareo per usarlo come falso testimone, nella speranza di far tornare in stato di libertà Flora. Inigo e Leonor decideranno di rendere pubblica la loro relazione e questa novità farà venire un'idea ad Arturo. Il colonnello spingerà Esteban a portare Silvia in Groenlandia, sicura che possa essere l'unica persona capace di rendere felice la Reyes.

Silvia decide di non partire con Esteban per stare vicino ad Arturo

Ursula scoprirà che le è stato sottratto il piccolo Moises e vorrà mettere in atto un piano per vendicarsi nei confronti di Blanca e Diego. La Dicenta junior sarà preoccupata per la scomparsa improvvisa di Carmen, ma riceverà delle rassicurazioni da Samuel, sicuro di sapere dove possa trovarsi la cameriera. Ursula si presenterà nel quartiere di Acacias, dove si renderà protagonista di uno scontro con il fratello di Diego, ma non otterrà gli effetti sperati.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

La dark lady non si perderà d'animo e farà visita a Diego e Blanca, ma loro fingeranno di non essere al corrente dello scontro con Samuel. Silvia confiderà a Esteban di essere a conoscenza della cecità di Arturo e non avrà intenzione di lasciare in solitudine il Valverde.

Un piano per incastrare la Dicenta

La Reyes saluterà il vecchio amico al quale augurerà buona fortuna, ma preferirà rimanere al fianco del generale.

Agustina penserà che sia giusto lasciare l'impiego nell'abitazione del Valverde perché stanca di raccontare bugie su Arturo agli abitanti del quartiere. Blanca e Diego organizzeranno un nuovo piano ai danni di Ursula (Montse Alcoverro) e dovranno negare agli occhi della Dicenta dove possa trovarsi Moises. Arturo sarà costretto a raccontare la verità a Silvia alla quale dirà di soffrire di cataratta e questa situazione finirà per rafforzare la loro storia d'amore.

Agustina chiederà a Silvia di non mettere delle pressioni nei confronti di Arturo ma la Reyes crederà di fare la scelta giusta a dire la verità ai vicini.