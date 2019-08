La popolare telenovela iberica Una vita continua a lasciare con il fiato sospeso milioni di telespettatori. Nelle puntate che sono state trasmesse sull’emittente televisiva LA 1 TVE il 19 e il 20 agosto 2019 l’ex commissario Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo), dopo essere ritornato ad Acacias 38 da solo, ha annunciato due bruttissimi eventi. L’ex ispettore si è confidato con il suo vecchio amico Felipe Alvarez Hermoso e gli ha rivelato che sua moglie, Teresa Sierra (Alejandra Meco), è morta.

Mauro ha specificato le ragioni della scomparsa della sua amata affermando che, dopo aver perso la creatura che portava in grembo durante il parto, è stata uccisa da una banda di criminali.

Il figlio di Mauro è morto dopo essere nato, Teresa è stata uccisa dai criminali

Negli episodi che il pubblico spagnolo ha avuto modo di seguire ieri e oggi Mauro San Emeterio ha fatto rimanere senza parole i residenti di Acacias 38.

L’ispettore è parso provato dal profondo dolore per i lutti che ha dovuto subire. Dopo essere stato accolto a casa del suo vecchio amico Felipe Alvarez Hermoso, Mauro ha fatto delle rivelazioni struggenti. San Emeterio inizialmente ha raccontato all’avvocato di aver trascorso i migliori anni della sua vita al fianco di Teresa dopodiché ha fatto i conti con delle tragedie. L’ex commissario ha fatto sapere a Felipe che il figlio che attendeva sua moglie Teresa Sierra è deceduto dopo essere venuto al mondo.

Sempre nel suo triste racconto Mauro si è soffermato a parlare dei momenti vissuti in Francia, dopo aver abbandonato Acacias 38, visto che ha rivelato che la sua amata ha perso la vita dopo aver ripreso a fare la sua professione di maestra. Nello specifico San Emeterio ha precisato al vedovo di Celia che a mettere fine all’esistenza della sua dolce metà sono stati dei banditi che si sono introdotti abusivamente nel loro appartamento.

San Emeterio conosce Marcia, Ursula rassicura Genoveva

Ebbene sì, l’insegnante è morta precisamente per aver ricevuto un colpo di pistola in pieno petto. Dopo aver detto a Felipe di essersi sfogato con l’alcool per superare le sue sofferenze, Mauro ha fatto la conoscenza di Marcia, la nuova fiamma del suo amico. Quest’ultima, intanto, ha fatto fatica a nascondere il suo turbamento poiché ha avuto il timore che la sua relazione con l’Alvarez Hermoso possa causare dei problemi all’uomo.

Genoveva si è preoccupata per l’imminente impegno di Felipe dato che ha deciso di formalizzare la sua relazione con la sua domestica. Ursula ha rassicurato la sua signora dicendole che tutto questo finirà presto. Nel frattempo per le strade del piccolo quartiere ha iniziato a girovagare uno spagnolo chiamato César Andrade (interpretato da Álvaro Báguena) che ha vissuto per tanti anni in Brasile e, precisamente, nella zona da cui proviene Marcia. È importante sottolineare che per assistere al ritorno di Mauro nelle trame i fan italiani dovranno attendere diversi mesi per via della differenza di messa in onda nostrana e spagnola.