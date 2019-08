Nuove e travolgenti trame cattureranno l’attenzione del pubblico iberico della soap “Una vita” nelle puntate della prossima settimana. Dagli spoiler si evince che Lolita Casado farà preoccupare i suoi familiari dopo essersi sentita male, poiché temerà di poter compromettere la sua gravidanza. Ramon Palacios invece in occasione del suo imminente matrimonio con la domestica Carmen, riabbraccerà la figlia Milagros avuta dalla defunta moglie Trini Crespo. La giovane giungerà ad Acacias 38 proprio per prendere parte al lieto evento.

Ursula caccia Marcia da Acacias 38, Genoveva annuncia la sua partenza

Dopo la morte di Alfredo Bryce e la riconciliazione di Rosina e Liberto, i telespettatori spagnoli assisteranno ad altri colpi di scena. Le anticipazioni degli episodi in programmazione sull’emittente La 1 TVE dal 5 al 9 agosto 2019, svelano che Cinta dopo aver riflettuto deciderà di recitare di nuovo sorprendendo i vicini con una canzone triste e malinconica.

Emilio ascolterà la sua amata nascosto in un angolo e si lascerà andare alle lacrime, per la mancata riuscita del suo piano per spaventare Angeline. Intanto Fabiana e Servante non avranno i soldi per pagare il guasto della loro pensione, e a peggiorare la situazione ci penserà un cliente. L’ex portinaio e la Aguado riceveranno la visita di un ispettore del consiglio comunale che minaccerà di chiudere la loro attività se non inizieranno subito i lavori.

In seguito Genoveva ancora in frantumi tenterà di parlare di nuovo con Felipe, venendo respinta per l’ennesima volta. A quel punto la vedova di Alfredo chiederà ad Ursula di incontrare i suoi avvocati. Quest’ultima ordinerà a Marcia di abbandonare Acacias 38, e le ricorderà di essere stata ingaggiata da lei. La cameriera deciderà di svelare la verità sul suo passato a Felipe. Ramon dopo essere venuto a conoscenza dei problemi che hanno Fabiana e Servnate proporrà a Carmen di celebrare il loro banchetto di nozze presso la pensione dei due locandieri per aiutarli.

Quest’ultima rimarrà sorpresa dalla generosità del suo amato, invece Lolita inizierà a stare poco bene. Intanto Ledesma dopo aver discusso con Emilio lascerà il quartiere iberico con la figlia Angelina. Cinta ed Emilio dopo essersi resi conto di non poter vivere lontani, daranno libero sfogo ai loro sentimenti. L’Alvarez Hermoso dopo aver appreso ciò che ha subito Marcia prima di arrivare ad Acacias 38 le chiederà di stare con lui, e avvertirà Ursula dicendole di non avvicinarsi alla sua domestica. Genoveva convocherà i vicini nella sua casa per risarcirli finanziariamente, e per annunciare ad Ursula la sua partenza.

Lolita sta male, il ritorno di Milagros

A quel punto la vedova del Bryce saluterà Lolita, e dopo aver chiesto scusa a Rosina chiederà a Marcia di occuparsi di Felipe. Quest’ultimo prenderà le difese della sua cameriera quando Ursula le ordinerà di andarsene da Acacias 38. Fortunatamente la moglie di Antonito avrà un semplice malessere per aver mangiato una torta al cocco. Lolita pur essendosi ripresa pretenderà che i suoi suoceri rimangano a vivere con lei.

Emilio e Cinta decisi a lottare per il loro amore, si metteranno alla ricerca di un pretendente per Angeline. I Dominguez esulteranno di gioia dopo aver ricevuto i soldi da Genoveva. Emilio e Antonito porteranno la figlia di Ledesma a fare una passeggiata con diversi corteggiatori, ma purtroppo il loro piano non funzionerà. Bellita dopo aver fatto delle indagini su Cinta, crederà che la giovane non abbia ancora dimenticato il Pasamar. Ramon e Carmen apprenderanno che Milagros parteciperà al loro matrimonio. Purtroppo durante i preparativi del lieto evento ci sarà un nuovo imprevisto nella pensione di Fabiana e Servante, poiché andrà via la luce. Felipe dopo l’addio di Genoveva, celebrerà il suo amore con Marcia. Tutti i cittadini daranno avvio ad una festa per aver recuperato il denaro che Alfredo gli aveva sottratto. Genoveva dopo la sua partenza da Acacias 38 apparirà nel bel mezzo dei festeggiamenti. Ursula dirà alla sua signora di essere disposta a sbarazzarsi di Marcia per farla tornare tra le braccia di Felipe. Milagros verrà accolta da tutti i suoi familiari tranne da Antonito, che aiuterà Servante a sistemare la pensione. Infine Emilio e Cinta convinceranno Angeline a contattare un ragazzo chiamato Nicolas, mentre Ledesma cercherà di stare da sola con Felicia.