I fan della famosa soap opera Una vita, nei precedenti articoli hanno già avuto modo di apprendere che nelle puntate iberiche attuali è ritornato in scena uno storico personaggio. Si tratta di Mauro San Emeterio, che ha riabbracciato il suo caro amico Felipe Alvarez Hermoso dopo dieci anni. L’ispettore ha sconvolto l’avvocato e tutti coloro che conosceva, rivelandogli di non essere in compagnia della moglie Teresa Sierra poiché è morta durante una rapina avvenuta nella loro abitazione.

Gli spoiler dell’appuntamento che verrà trasmesso sulla penisola iberica domani lunedì 26 agosto 2019, dicono che il commissario, per aiutare il vedovo di Celia a rintracciare la sua nuova fiamma Marcia, si scontrerà con una sua nemica del passato. Mauro avrà il primo faccia a faccia con Ursula Dicenta, visto che la accuserà di essere implicata con il rapimento della fidanzata di Felipe.

Il ritorno di San Emeterio, Felipe in crisi per la scomparsa di Marcia

Nelle puntate che sono andate in onda in Spagna la scorsa settimana, cioè dal 19 al 23 agosto 2019, Felipe ha organizzato un evento per presentare la domestica Marcia come sua fidanzata ai vicini.

Purtroppo quest’ultima è scomparsa nel nulla, gettando il suo amato nella disperazione totale. L’Alvarez Hermoso sapendo che Ursula e Genoveva nutrono un particolare odio nei confronti della sua nuova fiamma, si è scagliato subito contro l’ex istruttrice. L’avvocato ha promesso alla malefica donna che non appena rintraccerà Marcia gliela farà pagare. Il giorno seguente i telespettatori hanno assistito al ritorno in scena di Mauro San Emeterio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Il commissario ha rimesso piede ad Acacias 38 in un modo del tutto inaspettato, visto che ha annunciato la morte della moglie Teresa, e del figlio deceduto alla nascita. Lo storico poliziotto ha svelato il motivo del suo ritorno, ovvero quello di dover aiutare il suo caro amico Felipe a scoprire che fine ha fatto Marcia. San Emeterio ha fatto entrare in crisi l’avvocato, dicendogli di non aver trovato nessuna prova per dimostrare che la sua amata sia stata rapita. Nel frattempo Cinta ed Emilio hanno continuato ad organizzare la loro fuga dal quartiere iberico.

Mauro si scaglia contro Ursula, Carmen e Lolita continuano a litigare

Purtroppo il sogno della coppia è stato infranto, poiché il giovane Pasamar ha sorpreso sua madre passeggiare per le strade di Acacias 38 in compagnia di Ledesma. Emilio si è visto costretto a rinunciare a rifarsi una vita altrove con Cinta, dopo essere venuto a conoscenza che il padre di Angeline convolerà a nozze con sua madre.

Nel contempo Lolita e Carmen sono arrivate quasi alle mani, a seguito dell’ennesima discussione scatenata a causa delle faccende domestiche. Per finire Felipe non appena Ursula ha negato che ci sia il suo zampino con la sparizione di Marcia, ha iniziato a pensare che la giovane pentita per aver intrapreso una relazione con lui, abbia deciso di abbandonarlo. Le nuove anticipazioni relative a ciò che accadrà nel capitolo iberico numero 1.083, in programmazione sull’emittente televisiva LA 1 TVE lunedì 26 agosto 2019, svelano che Casilda farà una scoperta su Marcia.

La domestica dopo aver trovato una medaglia della sua collega dalla quale non si sarebbe mai separata, metterà al corrente Felipe. Quest’ultimo senza perdere tempo contatterà Mauro, che subito dopo affronterà direttamente la sospettata. L’ispettore dopo aver avuto una conversazione con Ursula, la accuserà in pubblico di essere la responsabile della scomparsa di Marcia. Intanto Carmen continuerà a nascondere al marito Ramon i suoi problemi con Lolita, visto che il rapporto tra le due donne sarà sempre più complicato. La situazione invece migliorerà per Emilio, che passerà le sue giornate a scontrarsi con Ledesma. Per concludere i genitori di Cinta non riusciranno a capire cosa stia accadendo ai familiari del Pasamar.