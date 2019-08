Mancano poche settimane all'inizio della stagione 2019-20 del Trono Classico di Uomini e donne, la cui prima registrazione verrà effettuata a fine agosto. La redazione ha già cominciato i provini per scegliere coloro che siederanno sull'ambita poltrona rossa, limitando il campo ad una ventina di nomi. Come ammesso dall'autrice Raffaella Mennoia, potrebbe esserci qualche volto noto tra i tronisti della prossima edizione del dating show e non andrà esclusa la possibilità che si tratti di qualcuno che ha partecipato a Temptation Island.

Ora che l'esito dei falò di confronto è stato svelato, sono due in particolare i nomi che continuano a rimbalzare nei social network e che risulterebbero graditi al pubblico ovvero Ilaria Teolis e Andrea Filomena. Ad essi va aggiunta anche l'indiscrezione lanciata dal settimanale 'Chi' ovvero la possibile partecipazione di Giulia Salemi.

Ilaria Teolis e Andrea Filomena possibili tronisti

Dopo la loro avventura a Temptation Island, Ilaria Teolis e Andrea Filomena non hanno messo da parte l'orgoglio concedendo una seconda possibilità ai loro fidanzati.

Al contrario, hanno dichiarato di volersi concentrare solo su se stessi, riprendendo le redini della propria vita dopo la negativa relazione con Massimo Colantoni e Jessica Battistella. La loro uscita a testa alta è stata apprezzata dal pubblico da casa, che in gran numero ora ne chiede il ritorno in televisione, a Uomini e donne. Maria De Filippi potrebbe dunque decidere di concedere loro una seconda possibilità per conoscere l'anima gemella e dimenticare i trascorsi sentimentali non facili.

Tra gli altri nomi forti come possibili tronisti di Uomini e donne, continuano a circolare anche quello del single Alessandro Cannataro mentre difficilmente verrà scelto Alessandro Zarino, visto che ha rivelato di voler conoscere meglio Jessica Battistello.

L'indiscrezione di 'Chi' su Giulia Salemi

C'è un altro volto noto della televisione che potrebbe diventare tronista di Uomini e donne. Il settimanale 'Chi', infatti, ha lanciato lo scoop secondo il quale Giulia Salemi si sarebbe proposta a Maria De Filippi per riprendere la ricerca dell'anima gemella dopo la rottura con Francesco Monte.

Se lui, infatti, è subito andato avanti al fianco della modella Isabella Di Candia, la Salemi non ha mai negato la sua delusione per come sono andate le cose con l'ex gieffino. Restano, comunque, anche altri i nomi forti per la prossima edizione del Trono Classico: tra di essi non vanno dimenticati gli ex corteggiatori Antonio Moriconi, Giulio Raselli insieme ad Alessio Campoli e Manuel Galiano, scelte (poi deluse) di Angela Nasti e Giulia Cavaglià.