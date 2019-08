L'estate 2019 verrà ricordata dal pubblico di Uomini e donne anche per la querelle intorno alla storica autrice Raffaella Mennoia. A poche settimane dalle prime registrazioni della nuova stagione del dating show, Mario Serpa ha segnato il primo capitolo di un polverone che ha subito coinvolto Teresa Cilia, Deianira Marzano, Gianni Sperti nonché altri volti noti del programma quali Karina Cascella e più di recente Giulia De Lellis e Lorenzo Riccardi.

In questo polverone, c'è chi si è schierato dalla parte di Serpa e chi invece ha preso le difese della Mennoia, ringraziando per le opportunità concesse grazie alla propria esposizione televisiva. Negli ultimi giorni la più pungente è stata senza dubbio Teresa Cilia che, dopo avere precisato di non avere nulla contro gli altri membri della redazione e contro Maria De Filippi, ha ulteriormente dichiarato di essere in attesa di alcune prove che potranno confermare la sua versione dei fatti.

Teresa Cilia sbotta ancora: 'Raffaella Mennoia va fermata'

In una lunga Instagram Story, Teresa Cilia ha chiamato in causa le recenti dichiarazioni di Giulia De Lellis e Lorenzo Riccardi, intervenuti in difesa della Mennoia. Secondo la tronista, i due ex partecipanti a Uomini e donne si sono espressi in tale modo perché ancora continuano in qualche modo a collaborare con l'autrice. Queste le sue parole a tal proposito: "Parlano delle persone, dove una lavora con lei, l’altro è in prossimità di fare un programma.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Cioè capite che le risposte ce le diamo anche da sole!". La siciliana ha proseguito il suo lungo sfogo, precisando che Raffaella spesso agisce all'insaputa delle persone con le quali collabora. Per tale ragione, la Cilia ha ulteriormente chiosato: "Deve essere fermata perché non è giusto che si impadronisca della vita degli altri".

Nulla da dire contro la redazione di Uomini e donne

L'ex tronista Teresa Cilia, che proprio a Uomini e donne ha incontrato l'amore, ha precisato di essere grata agli altri membri della redazione e a Maria De Filippi, che a suo dire l'hanno sempre trattata come una principessa.

Ha quindi rimarcato che le sue critiche vanno rivolte alla sola Mennoia, colpevole di prendere in giro i suoi collaboratori nonché i partecipanti del programma. La moglie di Salvatore Di Carlo ha, inoltre, chiesto ancora un po' di pazienza ai suoi followers, spiegando loro che fra qualche giorno darà i nomi e i maggiori dettagli delle sue illazioni. Ha precisato, infatti, di essere in attesa delle autorizzazioni delle persone coinvolte in questa vicenda per tutelarsi qualora Raffaella Mennoia o la trasmissione vogliano agire per vie legali.