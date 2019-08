Si apre ufficialmente oggi 29 agosto la stagione 2019-20 del Trono Classico di Uomini e donne. Nel pomeriggio odierno, infatti, gli studi Elios di Roma apriranno le porte per la prima registrazione dedicata ai giovani protagonisti alla ricerca dell'anima gemella. Al cospetto di Maria De Filippi verranno presentati i nuovi tronisti che avranno il difficile compito di cancellare gli ultimi mesi in cui le polemiche non sono mancate.

Il brevissimo percorso post-scelta di Giulia Cavaglià e Angela Nasti insieme, rispettivamente, a Manuel Galiano e Alessio Campoli ha riportato alla ribalta i sospetti riguardanti la ricerca di visibilità e followers facili. A ciò vanno aggiunte le polemiche intorno a Raffaella Mennoia da parte di Mario Serpa e Teresa Cilia, che hanno messo in discussione il comportamento della storica autrice. Per evitare di cancellare i dubbi, la redazione ha scelto una tronista non famosa e una, invece, nota al pubblico di Temptation Island. E, insieme a loro, dovrebbero arrivare anche uno o due tronisti maschi.

La presentazione di Giulia e Sara

I nomi delle due troniste di Uomini e donne sono già stati ufficializzati dagli account ufficiali del programma. La prima è Giulia Quattrociocche, romana di 27 anni ma ancora studentessa in Giurisprudenza. Si tratta di un volto del tutto inedito in televisione, dato che nei suoi trascorsi non c'è alcuna partecipazione a trasmissioni di Canale 5 (quali Temptation Island o lo stesso Uomini e donne).

Nel suo provino, Giulia ha rivelato di essere alla ricerca di un lavoro modesto che possa dare tranquillità economica per lei e la madre, alla quale è legatissima. Non ama i ragazzi narcisisti, motivo per cui i corteggiatori solo attenti alla visibilità televisiva potrebbero non avere vita facile. La seconda tronista è Sara Tozzi che, a differenza della collega, è un personaggio già conosciuto. In estate, infatti, ha partecipato a Temptation Island come tentatrice anche se non si è messa particolarmente in mostra. Modenese, di 22 anni, durante il provino Sara ha parlato del suo rapporto con il padre, proprietario di un locale notturno.

Attesa la presentazione di uno o più tronisti

Se i nomi delle troniste di Uomini e donne sono già stati ufficializzati, la presentazione del loro o dei loro colleghi maschi è stata ancora rimandata. Potrebbe essere questa la sorpresa lasciata per la registrazione in programma oggi 29 agosto o per le ore immediatamente precedenti alla stessa. Per il momento, dunque, restano solo le indiscrezioni che continuano a rimbalzare da settimane, soprattutto dopo la fine delle riprese di Temptation Island.

Non è chiaro se saranno due i ragazzi che siederanno sull'ambita poltrona rossa, ma rumors insistenti danno Giulio Raselli per sicuro tronista. Dopo la partecipazione in qualità di corteggiatore di Giulia Cavaglià e di single a Temptation Island, per lui potrebbe dunque essere arrivato il momento di conoscere l'anima gemella proprio sull'ambito trono. Altri nomi forti sono quelli di Manuel Galiano e Alessio Campoli.