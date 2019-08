Continuano gli appuntamenti in compagnia della soap opera di Rai 3 Un posto al sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45. Le anticipazioni delle puntate che si potranno seguire dal 5 al 9 agosto svelano che al centro delle trame ci sarà innanzitutto Vittorio. Questi sarà sempre più indeciso tra Alex e Anita, e soprattutto non riuscirà a prendere una decisione definitiva soprattutto dopo aver tradito la fiducia di Alessandra.

Il figlio di Guido (Germano Bellavia) dovrà fare anche i conti con le pressanti avances di Anita (Ludovica Bizzaglia), con la quale ha un rapporto di "amore-odio". Il giovane Del Bue, infatti, da un lato non sarà in grado di fare a meno della presenza della ragazza, ma dall'altro si sentirà in colpa per aver raccontato numerose bugie all'attuale fidanzata. Alla fine, però, sembra proprio che il ragazzo arriverà una volte per tutte a fare una scelta ben precisa.

Alberto piomberà senza preavviso a casa di Marina

Alex sarà sempre più nervosa e stressata per il lavoro, per i problemi con la sorella Mia, e ovviamente per il tormentato rapporto di coppia con Vittorio (Amato D'Auria).

Un'altra vicenda avrà come protagonista Alberto (Maurizio Aiello), il quale comincerà a riflettere sullo strano comportamento di Marina (Nina Soldano) che da un po' di tempo è assente dal lavoro.

Palladini, sospettando che l'imprenditrice gli stia nascondendo qualcosa, deciderà che è giunto il momento di affrontarla per avere delle spiegazioni.

L'avvocato si presenterà a sorpresa nella villa della Giordano, e fin da subito intuirà che c'è qualcosa di strano nel rapporto tra la donna e Arturo.

Renato comincerà ad apprezzare le qualità di un'altra donna

Palladini comprenderà che Arturo non è affatto il giardiniere, bensì il padre di Marina, e inizierà a pensare che potrebbe sfruttare a suo vantaggio questa scoperta.

Nel frattempo la relazione tra Renato e Nadia entrerà sempre più in crisi: tra di loro aumenteranno i contrasti, e nessuno dei due riuscirà a trovare una soluzione valida per uscire da questa spiacevole situazione. Il padre di Angela (Claudia Ruffo) proverà a riconciliarsi con la compagna, ma i suoi tentativi cadranno nel vuoto. Sarà un incontro casuale a cambiare la giornata del signor Poggi, il quale s'imbatterà in una sconosciuta di cui, a poco a poco, comincerà ad apprezzare le qualità.

Mia comincerà a beneficiare delle attenzioni di Andrea e Arianna, mentre la cameriera Clara si ritroverà al centro di un equivoco con Alberto Palladini che la turberà profondamente.