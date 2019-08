Quella che si accinge ad andare in onda a partire da lunedì 5 agosto sarà la settimana che sancirà la fine della 23° stagione di Un posto al sole. Per l'esattezza la soap andrà ufficialmente in pausa venerdì 9 per poi ripartire, con l'inizio della nuova stagione, lunedì 26 agosto. In questo finale di stagione verrà chiarita la posizione di Serena nei confronti di Leonardo in seguito al loro bacio, inoltre Alberto scoprirà che Arturo è il padre di Marina e Vittorio prenderà una decisione definitiva tra Alex e Anita. Ci sarà spazio anche per storyline più leggere che vedranno impegnati Cerry e Renato Poggi con i loro problemi di cuore.

Di seguito le anticipazioni degli episodi di questo finale di stagione di Upas che andranno in onda dal 5 al 9 agosto

Serena vuole proteggere la sua famiglia

Lunedì 5 agosto

Serena sarà a determinata a non minare la tranquillità della sua famiglia e si accingerà a chiarirsi una volta per tutte con Leonardo. Renato Poggi cercherà di riavvicinarsi a Nadia, ma non tutto andrà come lui avrebbe desiderato. L'ossessione di Cerry per Michele lo porterà a sprecare un'occasione davvero unica e irripetibile.

La decisione di Serena

Martedì 6 agosto

Alex sarà sempre più sotto stress poiché dovrà badare al suo lavoro, gestire la convivenza con la sorellina Mia e allo stesso tempo affrontare la crisi sentimentale con Vittorio. Serena sarà determinata a mettere la sua famiglia prima di ogni cosa e questo la porterà a prendere una decisione che lascerà Filippo basito. Dopo una pessima giornata, Renato avrà modo di rifarsi grazie a un piacevole incontro inaspettato.

Alberto scopre chi è Arturo

Mercoledì 7 agosto

Vittorio sarà sempre più preso da Anita, nel frattempo Alberto si recherà a casa di Marina e scoprirà cosa lega Arturo e la donna. Sempre più in crisi con Nadia, Renato avrà modo di consolarsi avvicinandosi ad un'altra donna.

Alberto sfrutta la nuova situazione

Giovedì 8 agosto

Alex sarà sempre più in crisi, nel frattempo Alberto, dopo aver capito che Arturo è il papà di Marina, cercherà di sfruttare la notizia a suo vantaggio. Cerry sarà depresso per aver perso l'uomo dei suoi sogni, ma una piacevole novità potrebbe attenderlo dietro l'angolo.

Vittorio pronto a scegliere

Venerdì 9 agosto

Patrizio farà una particolare richiesta a Ferri che potrebbe permettere ad amici e parenti di Palazzo Palladini di trascorrere una piacevole giornata assieme. Alex e Mia saranno sempre più in sintonia e quest'ultima si godrà anche le coccole di Andrea e Arianna. Vittorio capirà che è arrivato il momento di scegliere con chi stare tra Anita e Alex. A causa di un equivoco Alberto ferirà profondamente Clara.