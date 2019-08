Ci stiamo avvicinando all'atto finale della 23ª stagione di Un posto al sole, le cui puntate saranno molto importanti perché porranno fine a delle vicende ma al contempo getteranno le basi per nuove tematiche.

Nell'episodio trasmesso venerdì 2 agosto è accaduto un qualcosa che era molto temuto dai fan della coppia formata da Filippo e Serena: in una sorta di déjà-vu con quanto già verificatosi con Tommaso, Leonardo ha strappato un bacio a Serena.

Per quanto sia stato più volte confermato che Arena non è affatto il defunto Sartori, il parallelismo tra le due storyline continua ad essere evidente, e il romantico gesto di ieri sera non fa altro che rafforzare ulteriormente questa tesi.

L'intesa tra Leonardo e Serena si è fatta sempre più forte puntata dopo puntata, e l'interesse del ragazzo era ormai palese, e coloro che avevano ancora dei dubbi si saranno dovuti ricredere di fronte alla scena andata in onda nelle scorse ore. Ad ogni modo, se l'attrazione del giovane è ormai chiara, ci si chiede invece quale potrà essere la reazione della Cirillo.

Il bacio tra Leonardo e Serena

L'appuntamento di ieri, 2 agosto, nella prima parte ha mantenuto dei toni piuttosto leggeri, mostrando Serena che si è dovuta dare da fare per riuscire ad intrattenere un gruppo di turisti cinesi mentre Leonardo (Erik Tonelli) cercava di riparare un guasto al motore della barca. I due sono riusciti a trovare un'intesa perfetta e a risolvere brillantemente la situazione, e a questo punto l'uomo, preso dall'entusiasmo, non ha resistito e ha baciato la Cirillo (Miriam Candurro).

L'episodio si è chiuso proprio con questa scena, dunque al momento non è dato sapere se la donna contraccambierà l'interesse del suo corteggiatore, oppure se lo respingerà.

Spoiler: Ferri darà maggiore fiducia a Leonardo

Dalle anticipazioni di Un Posto al Sole riguardanti le puntate che andranno in onda la prossima settimana su Rai 3, si apprende che Serena resterà alquanto turbata dal bacio di Leonardo, poiché dimostrerà di non aver gradito affatto la sua iniziativa, e per questo motivo farà di tutto per dimenticare l'accaduto.

La Cirillo eviterà di parlarne con Filippo (Michelangelo Tommaso) e proverà ad ignorare Arena, ma gli eventi non le saranno propizi. Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) deciderà di indire una riunione straordinaria per comunicare a Serena che Leonardo sarà maggiormente coinvolto nel progetto di chartering e, inevitabilmente, tutto ciò lo porterà ad essere ancora di più a stretto contatto con la donna.

Anticipazioni Upas 5-9 agosto: la decisione di Serena

Dopo questo summit Leonardo, accortosi della freddezza di Serena nei suoi confronti, proverà a contattarla inviandole un messaggio, e a questo punto la Cirillo deciderà di incontrarlo per mettere le cose in chiaro: gli dirà, infatti, che per lei la famiglia viene prima di tutto, e subito dopo comunicherà a Filippo di aver preso una decisione importante che lascerà l'uomo senza parole.