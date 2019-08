Le anticipazioni dell'episodio numero 5314 del la longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' e trasmesso sul piccolo schermo giovedì 8 agosto svelano che l'attenzione sarà innanzitutto rivolta al personaggio di Alex.

Un periodo difficile nel rapporto tra Vittorio e Alex; la Parisi deve prendersi molte responsabilità

La Parisi vivrà un periodo di crisi nel rapporto con Vittorio (Amato D'Auria) con il quale avrà delle incomprensioni ma il giovane Del Bue sarà affranto dai sensi di colpa per aver tradito la fiducia della fidanzata.

La dipendente del bar Vulcano affronterà un momento di sconforto in quanto sarà stanca delle responsabilità e penserà di non essere capace a gestire lo stress dovuto alla difficoltà di dividersi tra la convivenza con Mia e il lavoro. Alex comincerà a sentire le pressioni ma potrà far leva sull'aiuto ricevuto dai ragazzi della Terrazza.

L'avvocato Palladini scopre la verità sul giardiniere che lavora con Marina

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Alberto (Maurizio Aiello) che, dopo essersi recato a casa di Marina (Nina Soldano), si renderà conto che il misterioso giardiniere è il padre della signora Giordano.

L'avvocato si dimostrerà spietato e vorrà trovare un modo per prendere pieno potere all'interno delle imprese Viscardi, in qualità di amministratore delegato. Il legale mostrerà l'intenzione di girare la vicenda a proprio vantaggio con l'intento di mettere degli ostacoli all'ex moglie di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Cerruti fa i conti con delle novità inaspettate

Alberto non darà alcuna importanza a Marina che vuole mettere in primo piano il tempo da dedicare al padre trascurando il lavoro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Cerruti, nel frattempo, non riuscirà a sopportare l'assenza di Guido e Mariella (Antonella Prisco) impegnati in vacanza con il piccolo Lorenzo. Il vigile si sentirà depresso e si renderà conto che non può avere una storia con Michele (Alberto Rossi), in quanto si tratta di un amore impossibile. Il padrino del figlio di Mariella perderà un'opportunità importante e si lascerà sfuggire l'uomo dei suoi sogni ma non termineranno le sorprese per il fratello di Bice.

Il vigile sarà ignaro del fatto che il destino ha in serbo per lui delle novità inaspettate. Come abbiamo visto nelle precedenti puntate di Un posto al sole Alessandra ha dovuto fare i conti con la decisione della madre. Questa situazione ha aumentato le incomprensioni con Vittorio che ha continuato a tradire la fidanzata con Anita, a insaputa di Alex. Infine la prossima settimana la soap opera Un posto al sole andrà in pausa estiva per quattordici giorni e farà ritorno il prossimo 26 agosto.