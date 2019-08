La seconda settimana di settembre si preannuncia, a dir poco, rovente per i telespettatori di Un posto al sole. La fortunata e seguitissima soap di Rai Tre ha in serbo clamorosi colpi di scena che terranno il pubblico con il fiato sospeso. Dopo la consueta pausa estiva, la produzione partenopea è tornata sui teleschermi lunedì 26 agosto proponendo nuove avvincenti storyline tutte da scoprire. Anche le anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 9 a venerdì 13 settembre non fanno eccezione e si focalizzano, in particolare, su uno dei personaggi più discussi degli ultimi tempi: Diego Giordano.

L'uomo, mai completamente ristabilitosi dopo la separazione da Beatrice, riceverà aiuto da Raffaele ed Ornella che faranno di tutto pur di trovargli un'occupazione che lo possa distrarre dalle sue travagliate vicende sentimentali. Sarà proprio grazie all'aiuto del padre che Diego riuscirà finalmente a trovare lavoro. Ad offrirgli questa nuova opportunità sarà Renato, ma un infortunio che colpirà il signor Poggi rischierà di compromettere la nuova avventura lavorativa del giovane Giordano.

Anita pronta a confessare ad Alex il tradimento di Vittorio

L'altra storyline che verrà affrontata nel corso degli episodi di Un posto al sole in onda fino al 13 settembre riguarderà Marina Giordano. La donna, ancora totalmente immersa nella sua battaglia legale per riabilitare il padre, riceverà una sorpresa inaspettata: Alice ed Elena faranno finalmente ritorno a Napoli. Ma la felicità della Giordano avrà vita breve in quanto la figlia le comunicherà le sue intenzioni di trasferirsi, definitivamente, a Londra.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Sul piano sentimentale, invece, problemi in vista per Vittorio che rischierà seriamente di compromettere la sua relazione con Alex. Il giovane Del Bue si precipiterà a Vulcano per dissuadere Mia dalle sue intenzioni di raccontare ad Alex la notte di passione trascorsa con il ragazzo. Nel frattempo, la Parisi riceverà un'ottima notizia: dopo aver lavorato duramente per consegnare in tempo il lavoro allo studio grafico, la ragazza si prepara a ricevere la meritata ricompensa. Tuttavia, la ragazza dovrà fare i conti con una sorprendente decisione della sorella Mia.

Anticipazioni Un posto al sole: Serena prova a ristabilire l'armonia con Filippo

Infine, spazio anche per la complessa vicenda che coinvolge Filippo e Serena. Nelle prossime puntate di Un posto al sole la Cirillo, desiderosa di appianare le divergenze con il marito, riproporrà a Ferri il progetto del Bed and Breakfast, ma il suo gesto sortirà l'effetto opposto. La tensione tra i due, a causa del presunto flirt di Serena e Leonardo, non accenneranno a placarsi.

Solo al rientro da un viaggio di lavoro, la Cirillo troverà finalmente modo di rassicurare Filippo sui sentimenti che nutre per lui.