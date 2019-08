Dopo Francesco Chiofalo, Taylor Mega e Tina Cipollari, un altro noto personaggio ha usato i social network per manifestare il suo dissenso, sulla scelta della redazione di Temptation Island Vip di arruolare nel cast Damiano Er Faina. L'ex parlamentare Vladimir Luxuria, su Twitter, ha pubblicato un messaggio polemico sull'imminente debutto dello youtuber in televisione: anche l'opinionista ha accusato il ragazzo di essere un incoerente.

Luxuria contro Er Faina: 'Fa carriera offendendo gli altri'

La seconda edizione Vip di Temptation Island deve ancora iniziare, ma sono già tantissime le critiche che gli autori stanno ricevendo per aver scelto Damiano Er Faina come concorrente. Dopo aver visto il duro sfogo che Francesco Chiofalo ha avuto su Instagram, contro il suo ex amico, tanti altri personaggi famosi hanno preso coraggio e si sono esposti per palesare il loro parere negativo sul ragazzo che sta per diventare uno dei protagonisti di punta del reality Mediaset.

Nelle scorse ore, ad esempio, su Twitter è apparso il pensiero polemico di Vladimir Luxuria su questo argomento: l'opinionista si è detta contraria alla decisione degli addetti ai lavori di dare un'opportunità così grande a una persona che ha sempre parlato male delle trasmissioni e di chi le fa: "Tale Er Faina, professione hater sui social, è premiato diventando concorrente di Temptation. D'ora in poi, per fare carriera si devono offendere presentatrici Tv e coppie omosessuali" - ha digitato l'ex parlamentare prima di commentare con parole al veleno il dietrofront del romano - "La stessa televisione che lui critica, adesso è quella in cui vuole sguazzare. Coerenza zero".

Il pensiero di Tina e Taylor Mega su Er Faina

Prima che Vladimir Luxuria si esponesse sull'imminente partecipazione di Er Faina a Temptation Island Vip 2, anche altri volti del mondo dello spettacolo e del web hanno detto la loro su questo scottante argomento. Tina Cipollari, che in passato è stata aspramente criticata da Damiano su Youtube, ha pubblicato un paio di Stories su Instagram per commentare il debutto del ragazzo in televisione: "Ho appena appreso che quest'autunno potremmo ammirare in Tv un insolito esemplare di Omostercus, un mix tra un maiale e una faina".

Meno ironica è stata Taylor Mega che, in alcuni video apparsi sul suo profilo IG, ha chiesto agli autori del reality di mettersi una mano sulla coscienza e ripensare alla decisione che hanno preso di arruolare il romano nel cast: "Lui ha fatto carriera insultando le donne, è un misogino. Per me è una cosa sbagliatissima questa", ha detto l'influencer prima di manifestare solidarietà a Francesco Chiofalo in questa vicenda.