Divisa tra il suo futuro lavorativo e quello del marito. La bollente estate di Wanda Nara non è fatta soltanto di viaggi e scatti mozzafiato. Da quando Mauro Icardi è finito ai margini del progetto Inter tutti i riflettori si sono spostati sull’avvenente argentina, consorte e manager dell’attaccante. La trentaduenne di Buenos Aires ha più volte fatto intuire di non voler allontanarsi da Milano per esigenze di lavoro.

I messaggi d’amore alla società nerazzurra non sono bastati per convincere Conte e Marotta a far dietrofront ed ora Wanda spera che la Juventus rompa gli indugi e presenti un’offerta concreta all’Inter.

Resta sullo sfondo l’ipotesi Napoli con De Laurentiis che sarebbe pronto a fare ponti d’oro per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Le prossime settimane saranno fondamentali anche per il futuro di Wanda Nara che sembra sia super corteggiata dalle principali emittenti italiane.

La sudamericana sarebbe stata sondata da Milly Carlucci per Ballando con le stelle e da Maria De Filippi per Amici Vip. In attesa di sciogliere le riserve la moglie di Icardi ha smentito, attraverso il suo legale (Ana Rosenfeld), di essere incinta.

Il legale di Wanda Nara smentisce la gravidanza

Nei giorni scorsi era circolata con insistenza la voce relativa ad una nuova gravidanza di Wanda Nara.

La show girl argentina è madre di 5 figli, tre nati dalla relazione con Maxi Lopez, ed alcuni indizi social avevano alimentato le indiscrezioni relative all’arrivo di una ‘nuova cicogna’ a casa Icardi. Nello specifico la moglie dell’attaccante dell’Inter aveva rinunciato a bere vino durante un brindisi con amici mentre su Twitter aveva ‘cinguettato’ un “Sono molto felice”.

Una foto pubblicata dal reporter Tomas Dente – Wanda Nara distesa su un lettino con un evidente pancino – sembrava confermare i rumors ma in queste ultime ore è intervenuta Ana Rosenfeld a far chiarezza sulla situazione.

Il legale dell’argentina ha spiegato che si trattava di un vecchio scatto. “La mia cliente mi ha chiesto di riferirvi che non è incinta e che ama molto i bambini”.

L'argentina sarebbe in lizza per due programmi televisivi

Ai numerosi fan di Wanda Nara non è passato inosservato il passaggio in cui la Rosenfeld ha menzionato i trascorsi della sua assistita a 'Bailando por un Sueño'. Un passaggio che arriva proprio nei giorni in cui si parla di una possibile partecipazione dell’argentina a Ballando con le stelle.

Milly Carlucci, conduttrice del programma televisivo, si sarebbe mossa in prima persona per convincerla a partecipare al dance show. Dall’altra parte, però, ci sono da superare le perplessità di Mauro Icardi legate a questioni di gelosia.

Non resta a guardare Mediaset che avrebbe sondato la moglie dell’attaccante dell’Inter per un programma in prima serata oltre al ruolo di opinionista a Tiki Taka.

Wanda Nara, infatti, sarebbe finita nel mirino di Maria De Filippi che la vorrebbe tra i protagonisti della prima edizione di Amici Vip.