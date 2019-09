Ho qualcosa da dirti, il nuovo programma di tv8 condotto da Enrica Bonaccorti, parte lunedì 9 settembre. Ogni giorno alle 17.30 dal lunedì al venerdì, la conduttrice ospiterà i protagonisti che ad ogni puntata dovranno svelare qualcosa a qualcuno.

Da lunedì un nuovo programma tv ricco di emozioni

La trasmissione di Enrica Bonaccorti promette grandi emozioni che saranno date da sorprese, ringraziamenti, rimorsi, scuse e piccoli o grandi segreti che verranno confessati dai protagonisti delle storie.

L'emotività sarà la caratteristica principale del format prodotto da Ballandi Arts, ma non mancheranno momenti di divertimento con le storie più leggere. Lo "studio" in cui si svolgerà il programma sarà una caffetteria molto accogliente, in cui la padrona di casa metterà a proprio agio i diversi ospiti che si susseguiranno. Ci saranno due letture delle storie: una sarà quella raccontata dalla conduttrice che esaminerà, attraverso interviste e aneddoti, il vissuto del protagonista e l'altra sarà l'osservazione da parte del pubblico che sotto forma di reality percepirà le emozioni autentiche di ogni ospite.

La chiave del programma di Enrica Bonaccorti sta nelle cose non dette, non necessariamente segreti, ma anche tutto ciò che spesso non si ha il coraggio o il modo di raccontare e condividere. Per ogni puntata verranno raccontate due storie, diverse tra loro per emozioni, età dei protagonisti e vicende, ma verranno presentate al pubblico contemporaneamente, in maniera parallela. Per ogni ospite ci sarà un momento dedicato al "prima dell'incontro" e uno al "dopo l'incontro", con la formula rituale "ho qualcosa da dirti" che potrebbe cambiare per sempre il rapporto e la vita delle persone protagoniste.

Enrica Bonaccorti pronta per una nuova sfida televisiva

Per Enrica Bonaccorti si tratta della prima esperienza su tv8, il canale in chiaro di Sky. La conduttrice, originaria della Liguria ma romana di adozione, quest'anno festeggia il 50esimo anniversario dalla sua prima esperienza nel mondo dello spettacolo. La sua carriera è iniziata con dei ruoli da attrice a teatro e in alcuni sceneggiati televisivi.

Successivamente ha avuto diverse esperienze come conduttrice radiofonica, televisiva e autrice di canzoni. La scrittura ha sempre accompagnato la vita della Bonaccorti: oltre ad aver scritto brani come "La lontananza" e "Amara terra mia" cantati da Domenico Modugno, ha pubblicato due romanzi e sceneggiato il film Cagliostro. I suoi grandi successi spaziano dalla radio con Chiamate Roma 3131, alla televisione con la prima storica edizione di Non è la Rai.

Con i suoi modi sempre garbati e l'indiscusso talento, probabilmente con il nuovo programma Ho qualcosa da dirti, ispirato al format inglese I've got something to tell you, Enrica Bonaccorti saprà affrontare nel migliore dei modi le numerose storie che appassioneranno i telespettatori.