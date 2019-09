Alberto Mezzetti, ex vincitore del Gf15, si è sfogato contro Barbara D'Urso su alcune stories di Istagram, nelle quali il ragazzo ha accusato la presentatrice di Mediaset di averlo escluso da tutti i programmi televisivi, prediligendo altri. Ancora non c'è stata nessuna risposta da parte della conduttrice.

Aveva vinto l'edizione numero 15 del Grande Fratello, mostrando la sua solarità e parlando spesso della sua simpatia per Barbara D'Urso.

Alberto aveva conquistato il favore del pubblico trionfando al Gf con l'appellativo di "Tarzan di Viterbo", ma adesso pare che per lui sia un periodo di difficoltà tanto che si è rivolto direttamente ai suoi fan per denunciare pubblicamente la sua situazione. Attraverso delle stories su Instagram, Mezzetti ha rivolto delle parole molto dure nei confronti della D'Urso che lo aveva "scoperto": il viterbese ha dichiarato di aver avuto conferma che la conduttrice lo avrebbe escluso da tutti i programmi televisivi, ignorando la sua esperienza passata.

Alberto Mezzetti contro la D'Urso: lui fuori da tutti i programmi

Secondo Alberto, la D'Urso avrebbe dato importanza a Gianmarco Onestini per la sua partecipazione al Grande Fratello spagnolo, non tenendo conto del fatto che lui è stato il vincitore della scorsa edizione ed aveva partecipato anche a quello del Brasile. Il fratello di Luca Onestini, infatti, è stato scelto dalla redazione spagnola per entrare nella casa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Grande Fratello Barbara D'Urso

Inoltre, Mezzetti ha aggiunto che Barbara D'Urso controllerebbe tutti i mezzi di comunicazione, compresa la stampa che non ha più voluto parlare di lui. Alberto ha ribadito che è felice per Onestini e gli ha augurato buona fortuna, ma ha voluto sottolineare che lui tiene alla meritocrazia e le pari opportunità per tutti. Il "Tarzan di Viterbo" ha ricevuto molti messaggi da parte dei suoi follower ed ha voluto condividerli nelle stories insieme ai suoi pensieri.

Sfogo di Alberto nelle stories su Instagram

Sempre sul suo profilo Instagram, il viterbese ha accompagnato un post con una foto che lo ritrae insieme alla conduttrice ai tempi del suo Grande Fratello. In queste righe, rivolgendosi direttamente a lei, spiega il modo in cui si è sentito ignorato durante le sue trasmissioni: alberto ha specificato di non volere nulla e non amare le polemiche, ma ci teneva a precisare quello che sta passando condividendolo con i suoi fan.

Fino ad oggi Barbara D'Urso non ha mai replicato alle accuse di Alberto. Le sue dichiarazioni infatti non sono nuove, ma a quanto pare, leggendo quello che ha scritto, il ragazzo non ha mai ottenuto nessuna spiegazione riguardo all'interruzione dei suoi interventi televisivi.